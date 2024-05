Adnews Samsung lança espaço virtual com missões e recompensas exclusivas no Fortnite

A Samsung expande ainda mais a sua presença no universo gamer com o lançamento da SAM’s Mansion of Adventures, um espaço virtual exclusivo dentro da mais nova ilha do Estúdio Matilha Inc. no Fortnite, chamada Sunset RP, com produtos conectados da marca. Esse novo ambiente é repleto de missões e aventuras, e oferece diversas recompensas aos jogadores.

Sunset RP é uma ilha interativa onde os jogadores podem socializar. Dividida em quatro quadrantes, é no quadrante residencial que os players encontram a SAM’s Mansion of Adventures. Ao chegar, os visitantes são recebidos pela SAM, a influenciadora digital da Samsung, que entrega um item de jogo essencial para iniciar as missões.

A mansão está equipada com uma variedade de produtos da Samsung e seus parceiros, todos conectados via SmartThings. Entre os dispositivos estão um ar-condicionado e uma TV na sala, uma geladeira na cozinha, um Jet Bot no quarto, além de luzes interativas na pista de dança Sunset Stage. Cada item apresenta uma missão especial, totalizando cinco desafios que, ao serem concluídos, garantem aos jogadores recompensas permanentes no jogo.

Além das missões principais, os jogadores podem realizar atividades simples dentro da mansão para ganhar moedas e recarregar energia, facilitando a continuidade das aventuras.

Quem quiser explorar a SAM’s Mansion of Adventures pode acessar o novo espaço no Fortnite utilizando o seguinte código: 6375-5776-5921. Para divulgar este lançamento, a Samsung conta com a participação de diversos influenciadores digitais da América Latina como embaixadores, entre eles Santivis, Rhoiz, Boss, Noizess, Supreminho, Ruru, Gohan, Santos e Theussbrenno.

