‘Apê Grátis – O Jogo’ mistura diversão e informação para sortear apartamentos e prêmios instantâneos.

A Plano&Plano , uma das maiores incorporadoras e construtoras do país, inicia sua grande campanha anual, que sorteará dois apartamentos com vale-compras de R$ 50 mil, para decorar o novo lar, além de promover milhares de prêmios instantâneos reais, sorteados diariamente.

Criada pelo marketing da companhia e desenvolvido por um hub de agências multidisciplinares, a promoção traz o conceito de gamificação, pela primeira vez no mercado imobiliário, com os ‘Planitos’, personagens inspirados em perfis comportamentais dos clientes, como protagonistas.

O jogo ‘Apê Grátis’ tem como cenário a Planitown, cidade inspirada em São Paulo, local onde a construtora e incorporadora atua há mais de 26 anos. Ele foi desenvolvido com o objetivo de entreter e instruir os jogadores sobre aspectos cruciais da jornada de compra, abordando as dúvidas mais comuns que surgem em etapas como simulação, documentação e financiamento, entre outras. Isso é feito de maneira lúdica, mantendo sempre a possibilidade de transição para situações reais.

Para participar, é só acessar a landing page da campanha, fazer o cadastro, responder a um quiz rápido para descobrir qual Planito combina mais com a sua personalidade e será seu avatar jogo. Em seguida, escolher em qual região da Planitown deseja iniciar a jornada. Com esses passos, o participante estará oficialmente no jogo, concorrendo com um número da sorte e pronto para explorar a cidade. Para ampliar as chances de ganhar um dos apartamentos com um vale de R$ 50 mil, basta continuar interagindo com o jogo: acumulando as moedas virtuais, os planocoins, completar missões, ou indicar amigos para participar. Neste ano, em uma novidade em relação aos anos anteriores, clientes atuais da Plano&Plano também podem entrar na campanha, desfrutando de benefícios extras exclusivos dentro do jogo.

A campanha ‘Apê Grátis – O Jogo’ estreia com um filme de 60 segundos protagonizado pelos Planitos em famosos pontos turísticos de São Paulo. Nesses cenários, os personagens se engajam em interações divertidas com a apresentadora, dançam e cativam o público para se aventurar no jogo. Os participantes vão concorrer a dois apartamentos com vale-compras de R$ 50 mil, além de milhares de prêmios instantâneos, tudo de forma gratuita.

Para amplificar a ação, a Plano&Plano vai apostar em uma estratégia 360º, incluindo exibição do filme em TV aberta e fechada, merchandising, ações no digital, PDV (Pontos de Venda), OOH (“Out of Home”, do inglês, “Fora de Casa”), e experiências dentro das lojas espalhadas por todas as zonas de São Paulo.

“Essa campanha é resultado da evolução do conhecimento e da experiência que acumulamos ao longo dos últimos três anos em nossas campanhas promocionais. Optamos por uma estratégia inovadora, focada em envolver nosso público de maneira orgânica e desvinculada da compra, interagindo com ele de acordo com o seu momento ao longo de sua jornada. Através dessa abordagem, a Plano&Plano aprofundou seu entendimento sobre quem são seus clientes, aprimorando a geração e enrequicimento de leads e criando conteúdos mais relevantes e eficazes. Os Planitos, introduzidos no quiz da última campanha anual, desempenharam um papel crucial para ampliar a eficácia da comunicação, tornando a interação com o público significativamente mais amigável e acessível”, comenta Andreia Rocha, gerente de Marketing da Plano&Plano.

Apê Grátis – O Jogo

Assim como São Paulo, a Planitown é dividida por regiões, semelhante as zonas de atuação da Plano&Plano na cidade. Ao escolher a região para iniciar o jogo, o jogador é levado para dentro de um apartamento para mobiliar feito através dos planocoins, que podem ser trocando por produtos de decoração virtual. À medida que ele conclui a decoração de cada ambiente, vai acumulando mais números da sorte para concorrer aos apartamentos e vales-compras.

A planta com a qual ele interage no jogo é a mesma dos apartamentos que serão sorteados, localizados no empreendimento Sppace, próximo ao Jardim Botânico de São Paulo, com dois dormitórios, varanda, vaga de garagem, piscina, espaço de coworking , loja de conveniência, lavanderia coletiva, pet play , espaço de delivery, além de outras áreas comuns.

O participante avança no jogo passando pelas interações, realizadas em locais no mapa do jogo que simulam uma universidade, banco, cinema e shopping.

“Na área do shopping do jogo, por exemplo, durante a vigência do jogo teremos a possibilidade de fazer parcerias com marcas nacionais de varejo e consumo. Além disso, o jogador pode conferir os prêmios instantâneos disponíveis, incluindo os Planitos, na versão pelúcia, que também fazem parte dos prêmios”, explica Andreia.

Em cada local jogável do mapa, o participante pode cumprir missões de mini-jogos. Com cada tarefa realizada com sucesso, se acumula planocoins ou são desbloqueados mais números da sorte. Os prêmios instantâneos são uma oportunidade diária, disponibilizados toda vez que o jogador entra no jogo. Mesmo que não seja premiado imediatamente, o jogador continua a coletar planocoin, enriquecendo sua experiência de jogo e aumentando suas chances.

“Nossa estratégia de gamificação aproveita o poder do entretenimento e do lúdico para criar experiências significativas com a marca, essenciais para impulsionar as vendas. Ao envolver os consumidores em um ambiente de jogo, não apenas capturamos sua atenção de forma mais eficaz, mas também construímos conexões emocionais profundas que incentivam a identificação de marca e promovem a conversão de vendas”, complementa a executiva.

Planitos

Os ‘Planitos’ nasceram em 2023, durante a campanha “Quando você vê, está de apê”, e foram desenvolvidos a partir de quizzes baseados em situações do cotidiano, para identificar melhor cada perfil e os desejos do público. Ao final da pesquisa, a pessoa era apresentada ao seu Planito da sorte correspondente.

A família é composta por seis personagens: Mali, o Planito que vive a simplicidade e a funcionalidade. Escolhe sempre o essencial, acreditando que menos é mais; Nube, o pensador sereno dos Planitos. Equilibra coração e mente, valorizando a análise minuciosa; já Rigui, o perfeccionista dos Planitos, se dedica aos detalhes para alcançar a excelência; para o Tudis, o animador dos Planitos, a vida é para ser celebrada; Pleni, é o guerreiro determinado dos Planitos, inspira autenticidade, e Suri é a alma vibrante dos Planitos, aventureira contagia com a sua energia.

“Ao criar os Planitos, personagens que espelham arquétipos comportamentais, transformamos nossa comunicação com o público. Esses personagens elevaram a taxa de abertura das nossas comunicações em até 90% e fortaleceram a afinidade do público com a marca, tornando as interações mais simpáticas e envolventes. Os quizzes para descobrir o Planito correspondente à personalidade dos participantes também se destacaram, atraindo mais de 60 mil respostas e demonstrando o poder dessa estratégia lúdica em engajar e conectar profundamente com nosso público”, acrescenta Andreia.

Resultados e expectativas

Desde 2021 a Plano&Plano vem realizando megacampanhas anuais. No primeiro ano, a ação trouxe para base de clientes mais de 100 mil leads. Em 2022, a estratégia teve um crescimento de 16,7%, chegando a 123,7 mil pessoas impactadas. No último ano, em 2023, foram 232 mil participantes, um crescimento de 87,6%.

“Os Planitos foram um divisor de águas em nossa história. Aumentamos em 50% o engajamento nas redes sociais. Na campanha de 2023, 47% das pessoas que compraram um apartamento, estavam participando da promoção, e 27% das vendas anual vieram de leads adquiridos da campanha. Neste ano, nossa expectativa é ultrapassar 350 mil participantes”, acrescenta Andreia Rocha.

Confira o filme publicitário de ‘Apê Grátis – O Jogo’ abaixo:

Ficha Técnica

