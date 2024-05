Peça Rara Brechó promove moda sem padrões em campanha ‘É Para Todo Mundo’

Em um mundo onde a expressão da individualidade está cada vez mais valorizada, o Peça Rara Brechó se posiciona como um espaço em que todos são bem-vindos. A campanha ‘É Para Todo Mundo’, criada em parceria com a agência MEMO, tem como objetivo reafirmar o compromisso com diversidade e sustentabilidade, mostrando que moda e estilo são territórios livres e cada um pode encontrar sua voz e sua verdade.

A campanha nasce da ideia de que não existem padrões quando se trata de estilo e personalidade e que a moda é um meio de expressão poderoso, capaz de transcender barreiras e unir pessoas por meio da criatividade e da autenticidade.

Para dar vida a essa mensagem, a agência MEMO e o Peça Rara Brechó criaram uma trilha sonora apresentando o conceito e com um grande diferencial: toda a renda gerada pela reprodução da música nas plataformas de streaming será doada diretamente para o Instituto Eu Sou Peça Rara. A campanha vai ser veiculada em vários canais digitais, como YouTube e Meta, nas plataformas de streaming (Spotify, Google Music, Apple Music,…) e OOH. O vídeo da campanha está disponível no YouTube.

“O posicionamento do Peça Rara surgiu de uma forma orgânica dentro do coração e da mente da nossa CEO e fundadora, Bruna Vasconi. Ela sempre disse que a marca era para todas as pessoas, que a gente não ia vender só artigos de luxo, só artigos infantis, só artigos femininos! Sempre foi para todas as pessoas, todos os estilos, todos os tamanhos, todas as classes. E numa busca incessante da gente entender como o brechó gostaria de se posicionar para o mundo, a gente fez esse exercício de falar, vamos olhar para dentro e vamos fazer o simples. As nossas cores, o nosso colorido, mas sempre em contraste com algo urbano em preto e branco. A diversidade é um outro atributo para falar com todas as pessoas. A tradução dessa inquietude é música em formato de clipe para nos comunicarmos com todas as pessoas”, anuncia Bárbara Pupe, gerente de Marketing do Peça Rara Brechó.