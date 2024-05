Adnews No Dia do Hambúrguer, Pluto TV distribuirá 200 combos no restaurante oficial do Bob Esponja

O Dia do Hambúrguer está chegando! E para comemorar a data que é celebrada, mundialmente, no dia 28 de maio, a Pluto TV , serviço de streaming gratuito, em parceria com a Nickelodeon , distribuirá 200 combos de hambúrguer, no ‘Bob Esponja – Burguer & Restaurante’, em São Paulo (SP). Por meio de um concurso cultural, nas redes sociais, até o dia 23 de maio, os 200 primeiros fãs que responderem ao quiz corretamente ganharão, de forma totalmente gratuita, um combo do Bob Esponja – Burguer & Restaurante. Sim, são 200 combos de hambúrguer grátis, assim como a Pluto TV, no Dia do Hambúrguer!

Para receber gratuitamente o combo, os conhecimentos sobre Bob Esponja e Pluto TV serão testados. Até o dia 23 de maio, um post oficial no Instagram, em collab com a Pluto TV, com o perfil oficial do Bob Esponja e com o Bob Esponja – Burguer & Restaurante, trará um quiz sobre curiosidades da esponja do mar mais famosa de todo o mundo e do serviço de streaming gratuito #1 no mundo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bob Esponja (@bobesponjabr)

As primeiras 200 pessoas que responderem a tudo corretamente, serão premiadas com um delicioso combo, composto por um hambúrguer, batata frita e bebida, para retirada e consumo no novo empreendimento gastronômico da cidade. A retirada do combo será no Dia do Hambúrguer, dia 28 de maio, terça-feira, das 17h até às 22h, na Rua Prof. Atílio Innocenti, 53, Itaim Bibi – São Paulo – SP.

‘Você está pronto para o de safio, marujo ?’ Sem pegadinhas ou câmeras escondidas, essa é a forma que a Pluto TV e os grandes fãs de Bob Esponja, da Nickelodeon, vão comemorar o Dia do Hambúrguer com seus espectadores e tudo de forma muito especial e saborosa! Além disso, para celebrar essa data de dar água na boca, no dia 28 de maio , a plataforma irá exibir uma seleção de episódios mais que especiais de Bob Esponja Calça Quadrada no s canais Nickelodeon Clássico e Bob Esponja Calça Quadrada.

