Adnews Microsoft anuncia PCs Copilot com foco em inteligência artificial

Dispositivos estarão disponíveis em 18 de junho, sem previsão de lançamento no Brasil, com preços iniciais de US$ 999.

A Microsoft anunciou uma nova categoria de computadores, os PCs Copilot+, que incorporam recursos avançados de inteligência artificial. Essa iniciativa surge em um momento em que a empresa busca se destacar na corrida pela adoção da IA em seus produtos, competindo com gigantes da tecnologia como Alphabet e Apple .

A revelação foi feita pelo CEO da Microsoft, Satya Nadella, durante um evento no campus da empresa na cidade de Redmond, localizada no estado de Washington.

Os novos PCs Copilot+, desenvolvidos em parceria com a Acer e Asustek Computer, terão preços iniciais de US$ 999 (aproximadamente R$ 5.1 mil na cotação atual) e estarão disponíveis a partir do dia 18 de junho. Esses computadores se destacam pela capacidade de realizar mais tarefas de IA localmente, sem a necessidade de conexão com centros de dados na nuvem, o que proporciona mais eficiência e velocidade.

Um dos recursos inovadores do Copilot+ é o “Recall”, que rastreia as atividades realizadas no computador, desde a navegação na web até conversas de voz. Este histórico detalhado é armazenado no dispositivo, permitindo ao usuário pesquisar e recuperar informações de atividades passadas, mesmo após meses.

Apostando nos recursos de IA como um diferencial competitivo em seus novos computadores Copilot+, a Microsoft espera representar cerca de um quinto de todas as vendas de PCs, que, segundo uma pesquisa da empresa Gartner, sofreram uma queda de 15% nas remessas globais no ano passado, totalizando 242 milhões de unidades.

Integração e Desempenho Superior

Além dos novos PCs, a Microsoft também revelou melhorias significativas no Windows 11, otimizado para integrar melhor os recursos de IA. O Copilot+ funciona como um assistente que controla diversas funções do sistema operacional, inicialmente disponível na nova geração do notebook Surface. Parceiros como Samsung , HP, Acer e Asus também lançarão produtos com essa tecnologia.

Segundo a Microsoft, os dispositivos equipados com Copilot+ apresentam um desempenho 25% superior ao do MacBook Air com processador M3, além de uma duração de bateria 20% maior. Os laptops Copilot+ requerem um hardware específico, incluindo um SSD de 256GB, um processador neural (NPU) integrado e 16GB de RAM, sendo o dobro da capacidade inicial do MacBook Air. Modelos com o chip X Series da Qualcomm prometem até 15 horas de navegação na internet.

O lançamento do Copilot+ e as melhorias no Windows 11 marcam um passo importante na estratégia da Microsoft de integrar a inteligência artificial de maneira mais profunda e eficaz em seus produtos.

Os brasileiros que estão animados para terem o Surface em mãos terão que esperar, pois infelizmente ainda não há previsão de venda do modelo no Brasil.

*Com informações da EXAME

