Adnews Em campanha, crianças da PRIO redesenham sinalização das plataformas

A PRIO, maior empresa independente de óleo e gás do Brasil, está chamando atenção para a segurança no trabalho com uma nova e emocionante campanha. Para lembrar aos colaboradores que há uma vida além do trabalho e pessoas esperando por eles em casa, a petroleira lançou uma série de vídeos internos e nas redes sociais, destacando a criação de novas sinalizações de segurança feitas por filhos de colaboradores que trabalham embarcados.

A segurança é uma prioridade para a empresa, especialmente nas operações offshore , que são perigosas e exigem o cumprimento rigoroso de regras. No entanto, a familiaridade com as placas e orientações de segurança muitas vezes faz com que elas sejam ignoradas. Para enfrentar esse desafio, a PRIO adotou uma abordagem afetiva, implementando as novas placas de segurança desenhadas pelas crianças, que agora complementam as sinalizações existentes nas plataformas.

Iniciada em abril deste ano, mês dedicado à segurança, a campanha foi desenvolvida por João Muri e Lucas Mendes, redator e diretor de Arte da PRIO. A ideia é promover um ambiente de trabalho seguro e engajado na prevenção de acidentes. Confira o filme abaixo e se emocione com a gente!

A PRIO, criada em 2015 e com ativos localizados na Bacia de Campos, é pioneira na recuperação e aumento da vida útil de campos em produção. Com foco na excelência e eficiência operacional, a empresa carioca não apenas se destaca no setor de óleo e gás, mas também se empenha em transformar o Brasil em um lugar mais eficiente. Além disso, investe em iniciativas que promovem o esporte, a cultura e a preservação do meio ambiente, mostrando um compromisso que vai além da energia.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Em campanha, crianças da PRIO redesenham sinalização das plataformas appeared first on ADNEWS .