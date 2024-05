Adnews Eisenbahn é patrocinadora e cerveja oficial das turnês de Eric Clapton e Iron Maiden no Brasil

A Eisenbahn , cerveja premium do Grupo Heineken no Brasil, confirma que é patrocinadora e cerveja oficial das turnês brasileiras do multi-artista britânico Eric Clapton, e também da banda inglesa de heavy metal, Iron Maiden. Como anunciado pela marca em coletiva de imprensa no início do ano, a Eisenbahn coloca em prática o apoio a shows internacionais direcionados ao seu público e sempre com o mote do ‘Modo Eisen’, para que as pessoas aproveitem esses momentos de lazer de qualidade, acompanhadas de uma cerveja de qualidade, sempre atentas aos detalhes e na velocidade 1x.

“Proporcionar experiências únicas e especiais no universo da música é nosso objetivo para 2024. É muito importante para nós que a Eisenbahn esteja cada vez mais presente nos melhores shows do país, ativando o Modo Eisen e oferecendo uma cerveja de qualidade enquanto ecoa música de qualidade”, comenta Guilherme Bailão, diretor de Experiências de Marca e Patrocínios do Grupo Heineken no Brasil.

O guitarrista, compositor e cantor de rock e blues Eric Clapton poderá ser assistido nas cidades brasileiras de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro nos dias 24, 26 e 29 de setembro, com ingressos à venda pela Livepass. Já a FUTURE PAST WORLD TOUR 2024, do Iron Maiden, passa pelo Brasil somente em São Paulo (SP), nos dias 6 e 7 de dezembro, também com ingressos à venda pela Livepass, depois de realizar espetáculos nos Estados Unidos, no Canadá e Chile.

Para que essas experiências de lendas do rock mundial sejam curtidas ao máximo, a Eisenbahn incentiva que as pessoas apreciem o ‘Modo Eisen: viver o momento presente ao lado de pessoas especiais’, aproveitando com seus rótulos de qualidade, sempre com moderação.

“Viver em Modo Eisen é vivenciar as músicas do coração, sentir os acordes na pele e se emocionar com uma legião de fãs na presença de sons que eternizam momentos. Tanto Eric Clapton quanto o Iron Maiden são artistas que seguem na estrada, mas que já tiveram seus trabalhos eternizados, que marcaram gerações. A Eisenbahn quer estar cada vez mais em momentos como estes, para que o público aprecie cada gole, cada nota das nossas cervejas premiadas e cada momento das apresentações dos seus ídolos na velocidade 1x”, comenta Anna Luisa Dafico, gerente sênior de Marketing da marca.

A FUTURE PAST WORLD TOUR 2024 e a turnê internacional do Eric Clapton são realizações Move Concerts e apresentadas pelo Santander Brasil, com meio de pagamento oficial Getnet. As turnês no país têm patrocínio oficial da cerveja Eisenbahn.

*A Eisenbahn não irá patrocinar o show do Eric Clapton na cidade de Curitiba.

FUTURE PAST WORLD TOUR 2024 – Brasil

06/12, sexta-feira, 18h10 – São Paulo, SP – Allianz Parque – ingressos disponíveis

07/12, sábado, 18h10 – São Paulo, SP – Allianz Parque – ingressos disponíveis

ERIC CLAPTON TOUR 2024 – Brasil

24/09, terça-feira, 19h20 – Curitiba, PA – LIGGA ARENA (Arena da Baixada) – ingressos disponíveis

26/09, quinta-feira, 19h20 – Rio de Janeiro, RJ – Farmasi Arena – ingressos disponíveis

29/09, domingo, 18h20 – São Paulo, SP – Allianz Parque – ingressos disponíveis

*Foto de capa: Divulgação

