Visa e Museu do Louvre criam parceria inédita para evento com Post Malone

A Visa , líder global em pagamentos digitais e patrocinadora oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 , conectará música, arte e cultura, assumindo o comando da Cour Carrée, do Museu do Louvre, em Paris, para o show exclusivo “Visa Live at the Louvre”. O cantor e rapper Post Malone será a atração principal da performance inédita, que também contará com um grupo diversificado de superestrelas da música internacional. O evento sem precedentes acontecerá em 28 de maio de 2024, às 19h30, horário local de Paris e 14h30 no horário de Brasília, e será o primeiro show global em real time transmitido exclusivamente na Roblox, às 16h (horário de Brasília).

“Visa Live no le Louvre é um evento de muitas primeiras vezes. É a primeira grande ativação da Visa, antecedendo um verão memorável em Paris, que também sediará os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É o primeiro concerto de seu tipo na Cour Carrée e o primeiro concerto global presencial transmitido exclusivamente na Roblox. A performance ao vivo de Post Malone no Musée du Louvre e virtualmente na Roblox proporciona aos fãs uma experiência única de música, arte e tecnologia, inovadora e divertida”, disse Frank Cooper, CMO da Visa.

À medida que a cortina sobe para um verão emocionante em Paris, a Visa tem o prazer de impulsionar os reinos das artes, da música e da cultura, abraçando a inclusão em cada etapa. Atração principal do evento, Post Malone é um fenômeno, com 9 certificações de diamante pela RIAA e indicado ao Grammy, é amplamente aclamado por sua capacidade de misturar estilos diferentes.

A partir do início de maio, os moradores da região metropolitana da França poderão participar de uma loteria online de ingressos, enquanto o resto do mundo será convidado para participar via Roblox. Os fãs podem obter as informações mais recentes sobre a integração da Roblox com o Visa Live at le Louvre no site .

