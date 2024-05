Adnews Festival Olímpico Parque Time Brasil e Globo fecham parceria de mídia

O Festival Olímpico Parque Time Brasil, um espaço exclusivo do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) dedicado aos Jogos Olímpicos Paris 2024 , que acontece entre 20 de julho a 11 de agosto, no Parque Villa-Lobos em São Paulo (SP), anuncia uma parceria de mídia com a Globo .

Do espaço montado no parque, TV Globo e Sportv farão transmissões e ativações com atletas e outras personalidades ligadas ao esporte e aos Jogos Olímpicos. A emissora mantém o compromisso em envolver os fãs do esporte e criar momentos de torcida e união.

O projeto, desenvolvido pela agência de soluções integradas de live marketing Deponto e pela holding brasileira de entretenimento DC Set Group, provê à cidade de São Paulo uma inédita ‘fanfest’ olímpica no Brasil com o objetivo conectar fãs, torcedores e praticantes de esportes num local dedicado aos esportes olímpicos durante o período dos Jogos Olímpicos.

No total, o evento explorará uma área de mais de 30 mil metros quadrados do Parque Villa-Lobos em 23 dias de programação, com expectativa de receber cerca de 1,5 milhão de pessoas, com 12 horas diárias de atrações divididas nas oito clínicas esportivas, um palco para shows e atividades, além de outras ações como transmissão oficial das competições.

No cronograma de atividades, também estão previstos momentos especiais como a transmissão da Cerimônia de Abertura dos Jogos com programação dedicada, momentos de interação com atletas e personalidades esportivas dentro dos ambientes e ativações de patrocinadores.

*Com informações do MKT Esportivo/ Divulgação/COB

