Comunidade do State Innovation Center se une para ajudar as vítimas das enchentes no Sul

Existem diversas formas de ajudar, saiba mais como aqui!

As pessoas, startups e empresas (entre elas o Adnews), que fazem parte do State , centro de inovação independente em São Paulo, que têm o intuito de juntos, criarem soluções que melhorem a vida das pessoas nas cidades, estão mobilizado esforços para socorrer as vítimas das chuvas que deixaram forte rastro de destruição no Rio Grande do Sul, a pior tragédia já registrada na história da região em danos materiais e custo humanitário.

Jorge Pacheco , sócio fundador e CEO do State relatou, “Descobrir que a minha cidade (sou natural de Porto Alegre) e outras foram cobertas de água, sem dúvidas me sensibiliza muito. Ver lugares que conheço destroçados pela ruína me traz um sentimento de pena e solidariedade, principalmente das pessoas que perderam tudo e no estado na totalidade. Ver a nossa terra sendo devastada é um sentimento muito ruim e triste, mas o que me vem à cabeça são as pessoas atingidas. Falando sobre soluções de cidades e estando distante de lá (moro em São Paulo), penso que no primeiro momento é uma questão emergencial do que realmente podemos fazer: doações, arrecadar recursos para a contribuição da reconstrução das cidades, estimular que as pessoas se sensibilizem e propagar mensagens positivas que aguce outras pessoas a ajudarem. Futuramente, depois que a água baixar e o perigo passar, existe um momento que será o de reconstrução, onde se abrem novas agendas de possibilidades, mas realmente é um estado que precisará ser completamente reconstruído. Desde questões agrícolas e industriais; fora os pequenos comerciantes. Infelizmente, no meu entendimento, até o final do ano não será possível ver uma reconstrução de 100% do Estado. Precisamos olhar na totalidade e ajudar, desde criar um fundo para levantar a cidades, focado nos pequenos comerciantes e montar um plano contínuo de doações para possibilitar o levantamento das cidades atingidas. Dizendo sobre o tempo de reconstrução e com a experiência em impacto, acredito que irá demorar anos. Algumas cidades são rápidas, mas outras podem se tornar cidades fantasmas. Eu acredito que será reconstruído um novo estado, mas tão importante quanto reconstruir é tomar medidas necessárias para que este fato não aconteça mais”.

Numa campanha interna, feita nas últimas semanas, foram arrecadados diversos itens que já foram entregues ao Rio Grande do Sul. No total, foram quatro veículos, caminhões grandes e pequenos, além de um carro cheio de doações aos Correios. Dois dos caminhões pequenos foram abastecidos apenas de água, no grande, foram enviados cobertores novinhos, toalhas, remédios, fraldas geriátricas e infantis, brinquedos e livros para as crianças.

Conforme Thomas Gautier, CEO da Freto, uma Logtech, que atua como Transportadora Digital e presta serviço de transporte rodoviário de cargas baseado em tecnologia e que ajudou o State na logística das doações, “Minha esposa é gaúcha, temos acionistas no Rio Grande do Sul. É uma situação muito próxima de todos nós aqui no Freto. Até minhas filhas pequenas se mobilizaram em casa para ajudar com as doações”.

Além das doações, existem outras maneiras de ajudar o Sul, tais como, antecipar pagamentos aos fornecedores do sul ou ampliar o prazo de pagamento aos clientes gaúchos.

Há também diversas campanhas nas redes sociais, incentivando a compra de produtos do Rio Grande do Sul, tais como das marcas Ritter, Elegê, Santa Clara, Neugebauer, Aurora, Salton, Prato Fino, Orquídea, entre outras.

De acordo com Cathy Birle, sócia e Head de conteúdo do Adnews, também gaúcha, “As pessoas querem trabalhar novamente e precisam da ajuda do Brasil para se reestruturar, portanto, ao comprar produtos de marcas gaúchas, os consumidores estarão ajudando a aumentar a demanda por esses produtos, promovendo a recuperação e a reconstrução da comunidade, ajudando a sustentar a economia regional, colaborando para manter empregos e gerando recursos ao Estado sob a forma de arrecadação de impostos.” E completa, “É muito importante unirmos forças nesse momento, amparando e ajudando como pudermos. O sul é mais propenso ao frio e nos próximos dias, a previsão do tempo é de que chegará uma frente fria, com mínimas de 6 e 7 graus centígrados, por isso estamos com uma campanha interna de compra de cobertores para enviar o quanto antes. Qualquer doação, será bem-vinda!”

Em comunicado interno, o State divulgou a seguinte nota:



“O STATE Solidário voltou e é um ponto de coleta de doações para o Rio Grande do Sul. Você pode doar: principalmente água, material de limpeza, além de itens de higiene como fraldas, absorventes, papel higiênico, bem como ração para gato/cachorro, roupa de cama, toalhas, cobertores, celulares antigos e alimentos não perecíveis. Contamos com sua solidariedade, comu!”, finalizou Cathy Birle.

Quem tiver interesse em ajudar e contribuir com donativos, pode encaminha-los ao State

Endereço

Av. Manuel Bandeira 360, Vila Leopoldina – 05317-020, São Paulo (SP) – Bras

