BRF e Phisalia celebram suas marcas e anunciam lançamentos na APAS Show 2024

A APAS Show 2024, maior evento supermercadista do mundo, que aconteceu entre os dias 13 e 16 de maio no Expo Center Norte, na cidade de São Paulo, trouxe novidades sobre os próximos passos das maiores companhias de alimentos e cosméticos do Brasil. O Adnews esteve presente no evento e traz as principais atualizações sobre os portfólios da BRF e Phisalia .

BRF

A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, aproveitou o evento ao lado da Marfrig para celebrar a longevidade de suas marcas, como Sadia , Perdigão e Qualy , e anunciar os próximos lançamentos de cada uma delas. Em um estande de 900 m², o maior espaço já ocupado pela companhia na APAS, os visitantes puderam entrar em contato com diversas formas de exposição dos produtos, incluindo ativações e, é claro, degustações.

“Este é um ano histórico para a BRF, o que faz com que nossa participação na APAS seja ainda mais especial. Trazemos a força das nossas marcas líderes de categoria há décadas e nosso olhar para o futuro, atento às tendências do mercado e em comunicação constante com seus públicos, para que as próximas décadas sejam também de sucesso e liderança nos negócios, sempre próximos aos nossos consumidores”, comentou o VP de Marketing e Novos Negócios da BRF, Marcel Sacco.

O vice-presidente Comercial Brasil da BRF, Manoel Martins, ressaltou a importância do evento para a companhia.

“A APAS é um evento de extrema importância pra BRF. Temos a oportunidade de estreitar a conexão com nossos parceiros varejistas e apresentar as novidades do nosso portfólio, bem como as melhores práticas de execução nos pontos de venda. Dessa forma, também contribuímos para o desenvolvimento das categorias do nosso setor, agregando valor aos seus negócios”, disse Martins.

O diretor de Marketing da BRF, Luiz Franco, também comentou a conexão com parceiros e consumidores, mencionando a NBA como uma grande aliada da Sadia nesse processo.

“Mais uma vez a Sadia é a patrocinadora oficial da NBA e, para nós, esse é um público muito especial. A NBA faz parte da nossa plataforma jovem e vai além do esporte: é uma cultura super bacana que envolve música, estilo e cores. Mais do que o jogo, acompanhar a NBA é o ritual de assistir e estar com pessoas que você gosta enquanto come os produtos Sadia”, compartilhou Franco, entusiasmado.

A empolgação dos executivos da BRF reflete a quantidade e a variedade dos novos produtos Sadia, Claybom, Perdigão, Deline e Qualy. Confira abaixo todos os lançamentos anunciados durante a APAS:

Sadia

A Sadia apresentou algumas informações sobre linhas novas e outras já consagradas, além de uma promoção especial em comemoração ao seu aniversário de 80 anos.

Hot Bowls Mac’N Cheese Sabor Pork Barbecue

O consagrado macarrão com queijo congelado de 300g da Sadia, que fica pronto em 4 minutos no microondas, recebeu um novo sabor: tiras de carne suína ao molho barbecue. Além disso, a novidade traz consigo uma embalagem especial da NBA, que ficará disponível até o mês de junho.

Linha de congelados

Foram apresentados dois produtos da linha de congelados, sendo deles o Hambúrguer Bovino de 113g e o Steak de Frango Recheado Com Presunto e Queijo, com 100 gramas.

Linha Xtreme

A linha Xtreme de nuggets de frango chega com dois sabores: o Empanacho, com sabor queijo nacho, e o Chicken Bomb, sabor queijo cheddar.

Mignoneto

O novo produto é o único frio do mercado feito com 100% de filé mignon suíno, oferecendo todo o sabor especial, com baixas calorias e pouco sódio, sendo também uma boa fonte de proteínas, contando com 6,3 gramas por porção (3 fatias).

Miss Daisy

A Sadia aproveitou o evento para levar o relançamento da linha de sobremesas Miss Daisy, que recebeu um novo visual com embalagens coloridas, um logotipo descontraído e um design moderno. A marca também anunciou o sabor ‘Torta Mousse de Maracujá’, feito a partir da polpa da fruta e montagem artesanal. A expectativa é que a linha chegue primeiramente nos supermercados de São Paulo a partir de junho.

Pop Nuggets

Os Pop Nuggets, feitos com peito de frango e cobertos por uma fina casquinha de tempurá, chegam em embalagens de 275g e 1,5kg, com a segunda rendendo cerca de 10 porções de sete unidades.

Sadia Bio

O novo visual da linha de frangos in natura Sadia Bio, que conta com o certificado World World Quality Services, que comprova que as aves não receberam antibióticos terapêuticos, preventivos ou melhoradores de desempenho, foi apresentado na APAS. A linha também se diferencia das demais por criar as aves fora de gaiolas e em ótimas condições de iluminação e espaço.

Claybom

A marca de margarina que mais cresce em lembrança de marca pelo consumidor, segundo a Kantar, levou três novidades para o evento:

O balde de 14 kg, voltado para o mercado alimentício, e a nova identidade visual com as meninas “NHAC!”. Além da clássica personagem loira, agora a Claybom conta com representações de outras etnias e PCDs para reforçar a pauta de inclusão e diversidade tanto nas embalagens quanto no meio digital. Por fim, a margarina também apresentou sua nova receita com creme de leite.

80 Anos Sadia Prêmios Todo Dia

Para fechar com chave de ouro e comemorar seu aniversário de uma forma especial, a Sadia anunciou a promoção ‘80 Anos Sadia Prêmios Todo Dia’, que irá distribuir um número da sorte em cada produto da marca, dando a chance dos consumidores serem agraciados com R$ 10,2 milhões. Além de abranger todos os produtos Sadia, a salsicha, o hambúrguer de caixinha e os empanados carregam dois números nas embalagens, aumentando as chances do consumidor de receber a grande quantia em dinheiro.

Após comprar um dos produtos Sadia, o consumidor deve acessar o site oficial da promoção pelo link , pelo QR Code disponibilizado nas embalagens ou até mesmo pelo WhatsApp, por meio do múmero (11) 3506-8298 e cadastrar o cupom fiscal do produto adquirido.

Perdigão

Para celebrar os 90 anos de Perdigão, a marca reforçou alguns dos seus segmentos, como o de pizzas, churrasco e feijoada, dedicando todos à taça da Copa do Nordeste, destacando a presença da marca na região e promovendo o patrocínio ao campeonato por meio do slogan “Torcer na Copa do Nordeste tem sabor de Perdigão”.

Confira as novidades das linhas da Perdigão:

Pizza de Frango com Bacon e Creme de Requeijão

Segundo o diretor de Marketing da BRF, a pizza de frango com requeijão é a segunda pizza mais vendida no Brasil. Para levar essa ideia para a marca, a Perdigão investiu no conceito “explosão de sabores”, adicionando um toque de especial de bacon para oferecer um “tchan” a mais aos consumidores.

Na Brasa

A Perdigão também ampliou a linha ‘Na Brasa’, levando hambúrgueres em embalagens unitárias de 150g.

“Para a linha de churrasco, ‘Na Brasa’, estamos trazendo o hambúrguer bovino, de picanha e de costela, em uma porção única no flow pack. Essa embalagem de uma unidade propicia bastante acessibilidade por conta do baixo desembolso para obter o produto e uma compra mais personalizada”, disse Luiz Franco.

Deline

A marca de margarinas focada para as regiões norte e nordeste do Brasil apresentou seu lançamento especial para este São João: Deline sabor Milho. O objetivo é se aproximar dos consumidores locais com inovação, sem deixar de lado a conexão com as raízes. Para isso, foi realizado um estudo de mercado sobre os hábitos de consumo da região, que indicaram o amplo uso do milho na culinária local.

Para celebrar uma das festas mais importantes para o Brasil, especialmente para a região Nordeste, Deline será a patrocinadora oficial do São João de Arcoverde e São João de Caruaru, e vai lançar as embalagens de “Edição Especial de São João” nas versões de 250g, 500g, 1kg, 3kg e 15kg durante as comemorações juninas.

Qualy

A Qualy, marca referência em margarinas, destacou seu investimento na área de embalagens com revitalização da identidade visual através do aumento de embalagens produzidas com o rótulo integrado diretamente ao molde, possível graças à tecnologia In Mold Label (IML). As embalagens de Qualy Vita e Qualy Light Zero Lactose, disponíveis em tamanhos de 250g e 500g, e Qualy Vegê, com 250g e um “rótulo limpo” que indica um produto com menos ingredientes, serão produzidas com essa tecnologia a partir do próximo mês.

Além disso, a Qualy reforçou seu compromisso com as pautas ambientais.

Segundo a gerente executiva de Marketing da categoria de Spreads da BRF, Mariana Secaf, “Em outubro do ano passado, lançamos uma edição especial em comemoração à Qualy ser a primeira e única margarina a reciclar 100% dos potes vendidos. Segundo nossas estimativas, a Qualy vende 14 potes por segundo, então deixamos muitos potes no mercado e colocamos na mão do consumidor para que ele descarte da forma que desejar. Por meio das redes sociais, nós estimulamos o reuso das embalagens, para que os consumidores utilizem os potes como porta-treco, vaso de plantas e até para guardar alimentos, gerando uma economia circular”.

Em parceria com a eureciclo, a Qualy atingiu o marco de 20 mil toneladas de embalagens reinseridas na cadeia, totalizando mais de 790 milhões de embalagens recicladas.

Phisalia

Em 2024, a Phisalia, empresa de produtos de higiene e cosméticos, completa 50 anos. Apesar da idade, a marca está sempre buscando reinventar seu portfólio. No evento, ela levou seu carro-chefe, o creme dental vegano e com cálcio voltado para crianças de 3 a 11 anos, o Trá Lá Lá Kids Uva, e o relançamento da linha Lukinha Baby, com shampoos, sabonetes líquidos e talcos glicerinados 100% veganos e livres de parabenos.

“A APAS é um marco para nós por ser uma oportunidade da gente estar perto dos clientes e mostrar nossos lançamentos”, comentou Roberta Brenner, head de Marketing Phisalia.

Roberta também destacou o investimento da empresa nas redes sociais, por meio das interações com o público infantil e da parceria com micro e médio influenciadores na nova conta do TikTok da empresa, para abordar a vertente social da Phisalia.

“A gente já trabalha nas redes sociais com uma comunidade de crianças com síndrome de down e apoiamos isso. Isso tem muito a ver com o DNA da Phisalia, que além da sustentabilidade, é muito voltada para a inclusão e causas sociais. Para nós, é um prazer muito grande entrar nesse nicho e levar esse conforto para as crianças”, concluiu a head de Marketing.

