Adnews Warner Bros. Discovery anuncia produtos de publicidade com anúncios interativos para Max

A Warner Bros.Discovery estreou um conjunto de produtos de publicidade avançados para sua plataforma de streaming, Max, com lançamento previsto para o quarto trimestre deste ano.

As ofertas incluem novos anúncios compráveis ​​e formatos de vídeo interativos, além de recursos avançados de segmentação contextual, uma abordagem cada vez mais valiosa em meio a um aumento de regulamentação de privacidade e perda de sinal de dados, que está agravando a segmentação e medição de anúncios em diferentes ambientes de mídia.

O diretor de vendas de publicidade da empresa nos EUA, Jon Steinlauf, fez o anúncio na apresentação do Warner Bros Upfront na cidade de Nova York. Novos anúncios compráveis ​​permitirão que os espectadores explorem e comprem produtos em destaque durante um programa. O recurso integra opções de compra diretamente no processo de visualização. Dessa forma, os consumidores poderão comprar os produtos que veem na tela enquanto continuam assistindo ao programa transmitido.

Formatos adicionais de anúncios interativos também serão lançados. Novos anúncios de curiosidades e enquetes buscam fornecer às marcas, maneiras adicionais de envolver e entreter o público. Além disso, uma opção ‘Click-to-Contact’ permite que os visualizadores solicitem mais informações ou participem de sorteios com um simples clique.

A nova oferta “Escolha do Visualizador” da Max também possibilita que os espectadores selecionem o anúncio que mais interessa para eles, dando ao consumidor mais controle sobre a experiência do anúncio.

Enquanto isso, as novas ferramentas avançadas de segmentação contextual no Max, são projetadas para combinar as mensagens dos anunciantes com o conteúdo apropriado, alinhando seus tons emocionais. Esta abordagem adapta os anúncios para corresponderem ao humor e ao contexto daquilo que os espectadores estão assistindo, ao mesmo tempo em que atende às demandas dos anunciantes por segurança, adequação e relevância da marca.

Essas soluções de anúncios contextuais e compráveis ​​foram desenvolvidas em parceria com Kerv.ai, e os formatos de anúncios interativos foram criados com Brightline. Os novos produtos baseiam-se nas soluções de anúncios em vídeo premium existentes da Warner Bros Discovery, que incluem anúncios InFront, Brand Block, Sequential e Re/Form.

*Com informações do The Drum/ Foto de capa: Divulgação/ Warner Bros. Discovery

