Adnews Inspirando confiança e determinação, Rexona anuncia Vini Jr. como embaixador da marca

Marca líder em antitranspirantes no Brasil, Rexona traz Vini Jr. , um dos maiores jogadores de futebol da atualidade, como seu novo embaixador. Com feitos históricos em sua carreira e 11 troféus conquistados na Europa, o jogador chega para compor o time da marca, sendo símbolo de superação e confiança.

O futebol, uma das maiores paixões brasileiras, está intrinsecamente ligado a valores poderosos e importantes para Rexona, como confiança, determinação e foco. Para Poliana Sousa, líder de Cuidados Pessoais da Unilever Brasil, o atleta sintetiza o propósito da marca: uma pessoa cheia de confiança para vencer desafios, sejam quais forem, quebrando barreiras no esporte e também fora dele.

“Me sinto honrado em ser parceiro de uma marca que acredita no poder do movimento em transformar vidas. Por isso, junto com Rexona, quero continuar inspirando os brasileiros a se desenvolverem com confiança por meio do esporte”, comenta o atleta.

O primeiro marco dessa nova parceria acontecerá em um dos maiores eventos de futebol do mundo: a CONMEBOL Copa América USA 2024, torneio do qual Rexona é patrocinador oficial. Vini Jr. será uma das grandes estrelas da campanha da marca, que celebra a força da torcida. Em suas comunicações, Rexona vai incentivar os torcedores a trazerem a confiança para a CONMEBOL Copa América e impulsionarem os jogadores a irem mais longe.

Vini se junta a um time de peso de embaixadores de Rexona, que foi surpreendido com a notícia da chegada do embaixador em um conteúdo exclusivo para as redes da marca. Nele, Rexona capturou as reações de Anitta, Paulo André, Tamires e Mari Gonzalez ao saberem da novidade, e suas mensagens calorosas de boas-vindas ao craque.

Essa é a primeira de muitas novidades que virão na campanha de Rexona para CONMEBOL Copa América USA 2024. A marca contará com um plano de comunicação robusto com promoções, conteúdos exclusivos nas redes sociais, parcerias com criadores de conteúdos e ativações físicas, buscando conectar-se profundamente com os fãs de futebol.

