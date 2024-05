Adnews Gustavo “Baiano” Gomes celebra 1 milhão de seguidores na Twitch

Marco histórico reflete trabalho do streamer com cobertura 360º de campeonatos e programas de League of Legends.

Um dos maiores e mais influentes criadores de conteúdo de League of Legends do mundo, Gustavo ‘’Baiano’’ Gomes, alcançou a marca de 1 milhão de seguidores na Twitch na última quinta-feira (16). A conquista é resultado de um trabalho de uma cobertura 360º de campeonatos do jogo da Riot Games, bem como de transmissões de programas voltados para a comunidade em volta do game.

Atualmente, as transmissões de Baiano são feitas em conjunto com o grupo de criadores de conteúdo, a Ilha das Lendas. O grupo é formado por ex-atletas profissionais, que acompanham conteúdos de League of Legends ao redor do mundo e possuem uma grade de programas diversificada sobre o game como Depois do Crime, Cartinhas, Goat ou Bagre, Gayssip da Semana e Passa a Call.

Neste contexto, Baiano conseguiu trazer variedade para o público de LoL que busca conteúdo diferenciado na Twitch.

O alcance do streamer se mostrou gigante no primeiro semestre de 2024 durante a transmissão do Split 1 do CBLOL. Na ocasião, Baiano chegou a alcançar um pico de mais de 160 mil espectadores simultâneos acompanhando sua transmissão na Twitch. Para ele, alcançar essa marca de 1 milhão de seguidores na plataforma reflete reconhecimento e carinho da comunidade pelo trabalho profissional que ele e a Ilha das Lendas realizam diariamente.

‘‘Estamos no caminho certo. Alcançar 1 milhão de seguidores é o respaldo de que o trabalho está sendo bem feito. Estamos mudando o jeito que o público consome League of Legends no Brasil e mostrando que a nossa comunidade é uma potência neste jogo. Criamos uma programação consistente e passamos a fazer parte da rotina de um número de pessoas cada vez maior. Eu só tenho a agradecer ao público pelo carinho e confiança no nosso trabalho”, comentou Baiano.

Com o objetivo de entregar para a comunidade mais opções de escolha de plataforma para acompanhar toda a programação, em dezembro de 2023, Baiano criou oficialmente seu canal de transmissões também no YouTube. Com seis meses de existência, ele já soma mais de 145 mil inscritos, e 10 milhões de visualizações nos conteúdos da plataforma.

Foto de capa: Divulgação/Baiano

