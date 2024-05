Adnews Burger King e Duolingo estão entre as marcas mais engajadas do ano

Nos primeiros quatro meses de 2024, as redes sociais foram muito movimentadas por marcas. Das que mais obtiveram destaque, estão Burger King , rede especializada em fast food , e o Duolingo , aplicativo educacional nº1 do mundo. Segundo a plataforma de performance e repercussão Zeeng, ambas estão entre as 10 marcas que mais engajaram no período, em que o BK somou em média 27 mil engajamentos por publicação, enquanto Duolingo fechou o quadrimestre com 23 mil.

Dentro do quadrimestre, a marca de fast food anunciou campanhas e ações icônicas como Calvo Drive-thru, que distribuiu 500 mil Whoppers para calvos de todo o país e gerou mais de 47 mil menções, a parceria com Carmed , em que lançou um gloss hidratante com aroma de grelhado no fogo e resultou no aumento de 27% nas vendas em três dias.

“Buscamos sempre falar a língua do nosso público-alvo, que é disruptivo e ousado. Desde que assumimos esse lugar, conseguimos atingir em cheio o nosso alvo, por isso seguimos esse padrão em todas as nossas comunicações, campanhas e ações, o que reforça o nosso posicionamento e contribui para a construção da consistência da marca” explica, Mayra Dietzold, diretora de Marketing do Burger King.

Para se aproximarem de seus consumidores finais e conquistarem a preferência em meio a tantos concorrentes, as marcas têm aproveitado os meios digitais para se comunicarem com as pessoas e assim se tornarem mais humanizadas no estilo “gente como a gente”. Desta forma, elas se mantêm em conversas e aproveitam para surfar no hype de trends, gerando resultados de engajamento.

Esse tipo de posicionamento gera o sentimento de empatia e identificação, além da diversão que é ser notado por empresas renomadas. Ao participar ativamente de conversas e interagir com seus seguidores, a marca tem como retorno o engajamento do público, ou seja, quanto mais presente nas trends, assuntos em alta, temas cotidianos e memes, mais engajado esse perfil será.

E é exatamente isso que o Duolingo faz, com o objetivo de construir uma marca que inspire identificação que seja humana e que faça parte da cultura de forma inteligente e divertida, desenvolvendo uma conexão autêntica com os usuários. Não apenas monitorando o que os alunos falam nas redes sociais, mas criando espaços para diálogos reais e divertidos. Assim, o Duo, a coruja mascote do aplicativo, conversa, apoia, faz piada e ensina, ajudando na humanização e inspirando administração pela marca. A criação de conteúdo é um dos principais pilares da marca no Brasil, feito com base nas próprias conversas dos alunos e, assim, se adaptando a cada uma das redes sociais. Este é um grande diferencial da comunicação do app: a liberdade criativa e produção dedicada para cada rede, tornando a marca fluente em cada uma delas.

O Duolingo, além de suas interações icônicas nas redes sociais, também é conhecido por ir atrás dos alunos em todos os lugares e momentos inusitados para motivá-los a fazerem as lições no aplicativo de maneira divertida. Exemplo disso foi a campanha #VerãoCombinaComLição, criada no começo do ano, em que o Duo foi para o Rio de Janeiro e invadiu um dos principais destinos de férias dos brasileiros com o objetivo de não ser esquecido e não deixar as ofensivas (número de dias seguidos que as lições na plataforma são completadas) dos alunos serem perdidas. Além disso, o mascote também participou do Carnaval de rua de São Paulo, interagindo com os alunos em alguns bloquinhos da cidade com fantasias icônicas, como a de copo Duonley.

“Entendemos que para garantir o sucesso e uma boa comunicação com nossos alunos, precisamos estar perto deles. E é isso mesmo que temos como objetivo quando pensamos em campanhas e nas interações nas nossas redes sociais. O humor está no DNA dos brasileiros e também na essência da marca Duolingo, nos ajudando muito a criar uma conexão autêntica, mas sempre com o intuito de trazer mais alunos para o app. Além disso, posicionamos a corujinha mais amada do Brasil em lugares estratégicos e se integrando à cultura local para não passar despercebida, para motivar e ajudar ainda mais os brasileiros a continuarem se empenhando e não perderem o ritmo de estudos”, completa Analigia Martins, diretora de Marketing do Duolingo no Brasil.

