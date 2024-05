Adnews Novo trailer de ‘SILVIO’ se aprofunda nas memórias mais íntimas do apresentador

Novo trailer de “ SILVIO ” apresenta detalhes da vida e carreira do maior apresentador da história da televisão brasileira, Rodrigo Faro volta a atuar após 16 anos, encarando o desafio de dar vida a um dos maiores ícones da televisão brasileira, Silvio Santos, no aguardado filme ‘SILVIO’. Com estreia marcada nos cinemas para o dia 5 de setembro, o longa dirigido por Marcelo Antunes mergulha nos detalhes da vida e carreira do lendário apresentador, e acaba de ganhar um novo trailer oficial.

Para Faro, Silvio sempre foi uma verdadeira inspiração.

“Quando eu era pequeno e visitava o SBT para participar de algum programa, eu me escondia na plateia, observando-o apresentar. Naqueles momentos, eu sonhava em estar no palco como ele, sendo um comunicador”, compartilha o ator, que recebeu a bênção pessoal do próprio Silvio Santos para interpretá-lo.

O novo trailer de ‘SILVIO’ se aprofunda nas memórias mais íntimas de Silvio Santos, desde seus dias como camelô nas ruas do Rio de Janeiro, o início do seu trabalho na rádio, a relação com Chico Anysio e Manuel de Nóbrega, até momentos decisivos em sua carreira, como a criação do famoso bordão “quem quer dinheiro?” em meio a uma crise no Baú da Felicidade. Além disso, o filme promete revelar aspectos pouco conhecidos da vida do apresentador, como a relação com sua filha Cintia Abravanel (interpretada por Adriana Londoño) e o exato momento em que é sequestrado por Fernando Dutra Pinto (Johnnas Oliva).

Com direção de Marcelo Antunez, produção da Moonshot Pictures, Maristela Filmes, FJ Produções, DIS Group e coprodução da Paramount Pictures, o filme chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 5 de setembro de 2024.

Sinopse

Além de felicidade, um baú também pode guardar muitos segredos. Baseado em fatos reais, Silvio Santos (Rodrigo Faro) relembra sua história de vida e revela acontecimentos dos bastidores que nunca foram mostrados. Durante o sequestro que marcou o Brasil, o apresentador precisa lutar para proteger sua família e seu legado enquanto encara de frente um dos momentos mais desafiadores da sua vida.

Ficha técnica

Duração: 1h52 minutos

Direção: Marcelo Antunez

Produtores: Roberto d’Avila, Marco Audrá, Fabio Golombek, Ricardo Scalamandré

Produção Executiva: Suraia Lenktaitis

Roteiro: Anderson Almeida

Colaboração de roteiro: Ana Luiza Savassi, Cadu Machado, Juliana Koch, Ricardo Inhan

Roteirista: Newton Cannito

Direção de Fotografia: Uli Burtin, ABC

Direção de Arte: Antônio de Freitas

Direção de Produção de Elenco: Cássia Guindo

Montagem: Renato Lima

Figurino: Francine Marson

Chefe de Caracterização: Mari Figueiredo

Maquiagem: Fabi Akamine

Som direto: Marcelo Raposo

Design de Som: Luiz Adelmo, ABC

Trilha Sonora: Xuxa Levy

Produção: Maristela Filmes, Moonshot Pictures, FJ Productions, Dis Group.

Coprodução: Paramount Pictures

Distribuição: Imagem Filmes

Apoiado pelo Programa de Atração de Filmagens à Cidade e ao Estado de São Paulo

Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (PROAC)

Apoio: Quanta, Monstercam

Apoio: Spcine, Cidade de São Paulo (turismo), Proac – CultSP , Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas SP – Gov, BRDE, Ancine, Ministério da Cultura.

Patrocínio: Sabesp, Raízen, EMS, Liquigás

Elenco: Rodrigo Faro, Johnnas Oliva, Vinícius Ricci, Fellipe Castro, Marjorie Gerardi, Eduardo Reyes, Bruna Aiiso, Duda Mamberti, Lara Córdula, Adriana Londoño, Polliana Aleixo, Ana Paula Lopez. Ator convidado: Paulo Gorgulho.

