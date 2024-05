Ana Beatriz Oliveira* Intenção e autenticidade: João Branco redefine o marketing no APAS Show 2024

O APAS Show , maior evento do setor de alimentos e bebidas das Américas, e a maior feira supermercadista do mundo, ocorreu nos dias 13, 14, 15 e 16 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP), gerando conexões e negócios.

Na última quarta-feira (15), João Branco, ex-VP de Marketing do McDonald’s no Brasil, reconhecido como um dos executivos mais influentes do país (2023) e autor dos best-sellers ‘Dê Propósito’ e ‘Desmarketize-se’, promoveu uma palestra no palco principal para falar sobre o tema “O Marketing mudou! Impactos para os supermercados”. Além disso, o executivo teve um stand para divulgação do seu novo livro, onde recebeu participantes do evento e convidados.

Em entrevista para o Adnews, o executivo compartilhou insights sobre os negócios com propósito, mercado de marketing, vendas, inovação e falou um pouco sobre a sua palestra no evento.

“Eu vim mostrar que o meu aprendizado sobre marketing, é que o novo marketing requer mudanças. Aquele velho marketing não funciona mais. Empurrar produto para quem não precisa, cobrar preço mais alto do que vale, tentar inventar qualidades sobre os produtos ou só puxar o tapete da concorrência o tempo todo, é um negócio que no passado até funcionava, mas hoje em dia, não. A próxima geração de clientes quer outra coisa”, disse João Branco.

Segundo Branco, os consumidores querem uma marca que se importa, serve, ajuda e melhora a vida do cliente, e que a próxima geração, escolhe baseado em marcas que se preocupam com o que eles se preocupam, que mostram para o que vieram e têm valores parecidos com os deles. Ou seja, marcas mais autênticas e mais humanas.

Inclusive, diversas pesquisas já comprovam isso. Uma pesquisa da Associação Paulista de Supermercados (APAS), por exemplo, indica que 95% dos brasileiros dão prioridade para produtos e serviços de empresas que investem em práticas sustentáveis e 64% já deixaram de consumir uma marca ao saber que a empresa ou seus funcionários não tiveram um comportamento ético.

De acordo com outro relatório, ‘State of the Connected Customer’, da Salesforce, as expectativas do novo consumidor apontam que 73% deles esperam que as empresas compreendam suas necessidades, enquanto 62% aguardam que as marcas se adaptem com base em suas ações e comportamentos.

As intenções da marca, missão e razão de existir são muito importantes.

“É válido lembrar que a nova geração quer que o mundo tenha menos marketing. Mas, em compensação, ela se engaja e gosta de ver empresas movidas por um tema que ela se interessa. O melhor que você pode fazer pelo seu cliente, é mostrar que você se importa com ele. Entender quem é aquela pessoa”, ressalta Branco.

Como ex-VP de Marketing do McDonald’s no Brasil, João Branco aproveitou para comentar sobre concorrência e o famoso embate de McDonald’s e Burger King.

“As marcas devem se preocupar menos com os seus concorrentes e mais com os seus clientes, a saída para isso não é copiar ou só olhar para o concorrente. Ganha o jogo quem satisfaz o consumidor melhor. E o McDonald’s mostrou que ele tem um público que quer ‘Méqui’, e a sua facilidade, foi sobre isso que a marca falou nos últimos anos”, finalizou o executivo.

Com duas décadas de experiência em marcas de renome, incluindo P&G, Ferrero e McDonald’s, o profissional anuncia uma transição de carreira, em que passa a atuar como consultor, professor e conselheiro. Agora, ele se dedica a ajudar empresas e profissionais a integrar performance e propósito em suas estratégias, por meio de suas palestras, livros e orientações.

*Com colaboração de Cathy Birle

