Adnews Hamburgueria do Youtuber MrBeast chega ao Brasil com Foodology

MrBeast Burger, a famosa rede global de hambúrgueres do youtuber MrBeast, finalmente chegou ao Brasil. A startup colombiana Foodology, líder em cloud kitchens, é a responsável por trazer a marca ao país, com a expectativa ambiciosa de vender mais de 60 mil hambúrgueres no primeiro mês de operação.

Com mais de 3 mil unidades espalhadas pelo mundo, a Foodology fez a MrBeast Burger conquistar o paladar do público no México, Colômbia e Perú. No Brasil, a estreia será em grande estilo, com 13 pontos de venda em São Paulo e 1 em Curitiba. Os fãs poderão saborear o menu da marca por meio de plataformas de entrega como iFood e Rappi .

Criada pelo superstar do YouTube e filantropo Jimmy Donaldson, mais conhecido como MrBeast, a MrBeast Burger é a maior marca virtual de restaurantes do mundo, e se destaca por sua oferta inovadora, e por um forte foco na experiência do cliente. Com ingredientes de alta qualidade e combinações únicas, que se tornaram sua marca registrada, a MrBeast Burger vem conquistando rapidamente reconhecimento, popularidade e o paladar de pessoas de várias partes do mundo, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Oriente Médio e Sudeste Asiático.

”Estamos muitos felizes em anunciar a chegada da marca sensação global, MrBeast, ao Brasil. Acreditamos que o mercado brasileiro, reconhecido por sua busca incessante por novidades e familiaridade com tendências virais, abraçará o MrBeast Burger. Mais do que um simples hambúrguer, essa experiência representa a união entre inovação gastronômica e fenômeno cultural, proporcionando aos nossos clientes uma jornada memorável e exclusiva”, afirma Álvaro Cambra López, Country Manager do Brasil da Foodology, foodtech que cria e opera restaurantes para delivery, e controla mais de 90 cloud kitchens nos países em que atua.

O MrBeast Burger foi fundado em dezembro de 2020 por Jimmy Donaldson, que, aos 25 anos, é o youtuber com mais seguidores em todo o mundo, com 170 milhões de assinantes e, de acordo com a Startup Booted, possui uma fortuna de mais de 100 milhões de dólares. Seu canal é dedicado principalmente à filantropia e a desafios em que os envolvidos podem ganhar grandes somas de dinheiro.

Um estudo recente da Statista, consultoria referência em análises de mercado e consumo, revela que o Brasil reina absoluto no cenário de delivery da América Latina. Incríveis 48,77% de todos os pedidos da região são realizados por consumidores brasileiros. Em segundo lugar, com 27,07% dos pedidos, aparece o México, seguido pela Argentina, que detém 11,85% do mercado.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Hamburgueria do Youtuber MrBeast chega ao Brasil com Foodology appeared first on ADNEWS .