Gringo equipa monumentos brasileiros com itens de proteção

Campanha especial de Maio Amarelo busca conscientizar população sobre riscos no trânsito e segurança.

Para reforçar a importância de um trânsito seguro, o Gringo , aplicativo que tem como objetivo simplificar a vida do motorista, vai “equipar” monumentos de todo o Brasil com itens de proteção como cintos de segurança, capacete e placas de atenção em uma ação de Fake Out Of Home (FOOH – técnica de utilizar computação gráfica para simular ativações reais em espaços conhecidos) neste Maio Amarelo. Realizada em parceria com influenciadores digitais regionais, a campanha “O Respeito Tá na Pista: No Trânsito, só a segurança não pode esperar”, quer fortalecer a mensagem de que todos os personagens que compõem o trânsito precisam estar em sintonia para um trânsito verdadeiramente seguro.

Para a campanha, foram selecionados importantes monumentos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Salvador que serão ilustrados, com o auxílio de computação gráfica, com itens de segurança, como capacete, por exemplo. Dessa forma, os influenciadores digitais Jhana Paixão (BA), Carolina Perotti (SP), Luana Romão (RJ), Isabelle Tofani (MG) e Pablo Vaz (PR), gravaram imagens nos locais referentes às suas regiões e foram surpreendidos ao verem os monumentos “equipados”.

“Nossa intenção com a campanha de Maio Amarelo é gerar, além da conscientização, o pertencimento local, por isso, escolhemos influenciadores regionais para que a ação estabeleça identificação com nossos motoristas de cada cidade”, explica Laura Leal, CMO do Gringo.

Durante todo o mês de maio, será veiculada nas mídias digitais do Gringo mensagens que destacam a segurança viária, desde o respeito à faixa de pedestre até o uso de equipamentos de segurança.

“Conteúdo é a base da comunicação com nossos amigos e amigas. E, no Maio Amarelo, queremos mostrar que ser o melhor amigo do motorista é, também, preocupar com a segurança de todos”, afirma Laura.

Conheça os monumentos

Os monumentos escolhidos para fazerem parte da campanha são bastante simbólicos para suas cidades. Em São Paulo a estátua de Cristóvão Colombo, localizada na Praça Panamericana, na zona Oeste, terá ao seu lado a placa de proibido estacionar. No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor receberá um capacete.

Em Belo Horizonte, as estátuas de Carlos Drummond de Andrade e Pedro Nava, localizadas no Centro da cidade, serão ilustradas com uma travessia de pedestres. Por fim, a imagem do Homem nu, em Curitiba, e As Meninas do Brasil (As Gordinhas), em Salvador, receberão um cinto de segurança.

“Com essa campanha, queremos mostrar que tudo pode esperar, menos a nossa segurança. Então, não tenha pressa para colocar seus equipamentos de segurança, de deixar um pedestre atravessar na faixa ou mesmo de conferir o cinto da cadeirinha do seu filho. A segurança deve ser a primeira a ser lembrada”, finaliza Laura.

*Foto de capa: Divulgação/Gringo

