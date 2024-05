Adnews Exposição ‘Pegadas do Pequeno Príncipe’ chega a SP com experiência sensorial e imersiva

Prepare-se para embarcar em uma jornada encantada pelo universo poético e filosófico de ‘O Pequeno Príncipe’! A magia das estrelas encontra agora o cenário vibrante de São Paulo (SP) nesta exposição única, que transportará, a partir do dia 23 de maio, visitantes de todas as idades para as páginas desse clássico atemporal.

Combinando a essência da história que cativou corações ao redor do mundo com cenários deslumbrantes, a exposição é muito mais do que uma simples mostra literária, é uma imersão profunda em um mundo de aventura, reflexão e descobertas. O pré-cadastro já está disponível no site oficial.

Criada a partir da união entre as agências V3A e SRCOM, a plataforma cultural Living Books, leva agora para São Paulo esse projeto que propõe a ressignificação do mercado e do consumo de literatura no Brasil. A iniciativa nasceu, em 2023, para despertar encantamento e promover novas conexões do público com obras literárias clássicas, através de exposições itinerantes que proporcionarão experiências imersivas, materializando histórias e personagens consagrados da literatura.

‘Pegadas do Pequeno Príncipe’ é apresentada pela PRIO, maior petroleira independente do Brasil, e tem patrocínio do Instituto Cultural Vale e da Mapfre Seguros através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Abel Gomes, sócio e VP criativo da SRCOM celebra a parceria que inaugura um novo modelo de experiências no mercado brasileiro.

“Exposições imersivas são realmente incríveis, conectam pessoas, tocam o coração e proporcionam novas experiências emocionantes. É maravilhoso ver como elas podem impactar de maneira positiva a vida das pessoas. Esse é o poder do entretenimento”, afirma o executivo.

Mais do que oferecer uma nova maneira de consumir obras literárias, a Living Books transforma páginas de livros em experiências tangíveis e memoráveis.

“Iremos surpreender, encantar e fazer com que, através de exposições sensoriais, a vivência das histórias seja capaz de despertar no leitor aquela sensação de ter terminado o melhor livro da sua vida. Só que desta vez, ao vivo e compartilhando o momento com familiares e amigos”, destaca Ana Paula Oliveira, head de marca da plataforma Living Books.

A exposição ‘Pegadas do Pequeno Príncipe’ tem curadoria assinada pela Dra. Mônica Cristina Corrêa, a maior especialista do Brasil no tema. Com a competência e paixão que a caracterizam, Mônica traz à exposição um olhar expert, revelando detalhes e nuances que enriquecem a experiência dos visitantes, tornando-a uma jornada inesquecível pelo universo do Pequeno Príncipe.

“Percorrendo a exposição, o público poderá redescobrir a obra seguindo as pegadas do pequeno príncipe, que são também as do seu autor. Um mundo fascinante e rico de conhecimento e beleza que deixam claro por que O Pequeno Príncipe faz 80 anos sem envelhecer e prometendo estar na moda daqui a outros 80”, explica Mônica.

Ao longo dos seus 80 anos, o Pequeno Príncipe conquistou uma legião de admiradores que vivem os aprendizados e as pegadas do herói por toda a vida. Para esses fãs, a exposição será uma oportunidade de ir fundo em cada detalhe da obra ao lado de quem ama e conhecer mais sobre a vida do genial Antoine Saint-Exupéry.

Com um total de dez salas, o público inicia a visita na exposição fazendo uma viagem pelo universo de Antoine de Saint-Exupéry. Em uma reprodução do escritório do autor, o visitante vai sentir o clima do início do século passado por meio do mobiliário, trilha sonora, figurinos, objetos pessoais e rascunhos do escritor, até as páginas do livro.

Referências marcantes da obra, das viagens do autor feitas no Brasil, de momentos que falam sobre o olhar puro que somente as crianças possuem, como a lição sobre o Chapéu, o Elefante e a Jiboia e O Carneiro Dentro da Caixa, estão presentes nas salas seguintes.

Na sala dos asteroides, o público vai interagir com cada planeta e seus moradores, visitado pelo pequeno herói antes de sua chegada no deserto. O deserto, por sinal, é mais um dos lugares que será explorado pelos visitantes em uma sala com texturas e a instalação do Breguet-14, um dos aviões usados pelo autor ao longo de sua vida. O olhar sobre o cuidado com o planeta de Saint-Exupéry ganha uma sala com cenas da Terra em projeções em 360º.

“Ao mergulhar os visitantes em um mundo interativo e imersivo, elementos de design cuidadosamente concebidos se unem à tecnologia para transmitir ensinamentos profundos de forma cativante, enriquecendo a mente enquanto encantam os sentidos”, diz Felipe Reif, sócio da Deeplab Project, correalizadora da exposição.

‘Pegadas do Pequeno Príncipe’ unirá no mesmo capítulo o segmento literário ao do entretenimento, de maneira inédita.

“Acreditamos que o acesso à cultura é uma forma poderosa de contribuir para o desenvolvimento social e intelectual de nossa sociedade. E, ao longo dos anos, temos nos dedicado em apoiar projetos que promovam a inclusão e o acesso ao conhecimento para todos. Por isso, nos orgulhamos de ser parceiros desta iniciativa inovadora, que une a literatura às artes sensoriais para democratizar a cultura e emocionar o público de maneira única”, ressalta Gabriel Hackme, gestor de Projetos Incentivados e Patrocínios da PRIO.

Projeto celebra 80 anos do lançamento da obra e terá parte da renda revertida para o Hospital Pequeno Príncipe

Além de celebrar os 80 anos da primeira edição da obra de Antoine de Saint-Exupéry ‘Pegadas do Pequeno Príncipe’, tem outro nobre propósito: retribuir à sociedade, destinando 10% da arrecadação da bilheteria ao renomado Hospital Pequeno Príncipe, o mais reconhecido hospital exclusivamente pediátrico do país, localizado em Curitiba, no Paraná. A iniciativa busca contribuir com o funcionamento do complexo e com uma melhor saúde infantil para a sociedade.

Desde o seu lançamento da primeira edição, em 6 de abril de 1943, a história do Pequeno Príncipe atravessou fronteiras, alcançando 548 línguas-culturas e conquistando corações em todo o mundo. Seu apelo atemporal toca tanto leitores adultos, que aprendem valiosas lições sobre a vida e redescobrem a essência da infância, quanto os pequenos, que se encantam com as aventuras.

A exposição “Pegadas do Pequeno Príncipe” é apresentada pelo Ministério da Cultura e PRIO. Tem patrocínio do INSTITUTO CULTURAL VALE e da MAPFRE SEGUROS através da LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA. enquanto o VILA OLÍMPIA é o shopping oficial. Os apoiadores incluem a AIR FRANCE, a BIC, o HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE e a FONDATION ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY e o Hotel oficial é o NOVOTEL. A bilheteria oficial é a TICKETMASTER. O marketing digital é desenvolvido pela ROAD e a plataforma UOL é nosso parceiro de mídia. A realização é uma colaboração entre SRCOM, V3A, DEEPLAB PROJECT, BGO, MINISTÉRIO DA CULTURA e GOVERNO FEDERAL DO BRASIL, UNIÃO E RECONSTRUÇÃO.

Serviço

Pegadas do Pequeno Príncipe

Data: estreia em 23 de maio

Horário: de terça-feira a sexta-feira, das 12h20 às 21h; sábado, das 10h20 às 21h; e domingo, das 12h20 às 20h

Local: Shopping Vila Olímpia | Rua Olimpíadas, 360, Vila Olímpia – São Paulo (SP)

Ingressos: Compre seu ingresso no site oficial do evento

