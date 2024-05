Adnews Elusive Umami, edição limitada de Johnnie Walker Blue Label, chega ao Brasil

O mais novo lançamento de Johnnie Walker Blue Label, o Elusive Umami, chega aos principais supermercados e empórios do país. Lançado em fevereiro deste ano, a bebida tem como principal proposta, alcançar o sabor enigmático do Umami, palavra japonesa usada para identificar o quinto sabor presente no paladar humano.

A edição limitada é uma expressão pioneira criada em uma colaboração inédita pela master blender Emma Walker, uma das mais renomadas especialistas em whisky do mundo, e o premiado chef japonês Kei Kobayashi, que reúne três estrelas Michelin em seu restaurante, na França. O resultado traz o sonhado blending perfeito ao capturar o equilíbrio de sabores doces e salgados, com notas de laranja e frutas vermelhas, especiarias amadeiradas, um toque defumado com sal e pimenta e um final longo e docemente frutado.

O Elusive Umami entra para o mercado global oferecendo mais uma experiência premium promovida pela Diageo, líder mundial no segmento de bebidas de alto padrão. Com o intuito de alcançar o sabor enigmático do quinto paladar e uni-lo ao whisky número um do mundo, a dupla somou anos de experiência a uma seleção minuciosa de barris, apenas um em 25 mil consegue dar vida à essência indescritível presente no líquido final.

Com apenas 6 mil garrafas disponíveis, o produto já pode ser encontrado nos principais supermercados e empórios do país.

Confira as lojas onde o Elusive Umami está disponível: Lojas Duty Free, St Marche, Empório Santa Maria, APTK, Empório Carinthia, Empório Fasano, Empório Varanda, Empório Museu da Gula, Top lojas Pão de Açúcar, GRF Distribuidora, Zona Sul Supermercado, Johnnie Walker Store Village Mall, Superbom Supermercados, Almacen Pepe, Hiperideal, Mercadinhos São Luiz, DLP distribuidora, All Shopping das Bebidas, Supermercado PegPese Hortifruti, Super Muffato, FESTVAL e Rede Angeloni.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Elusive Umami, edição limitada de Johnnie Walker Blue Label, chega ao Brasil appeared first on ADNEWS .