Squid revela que criadores de conteúdo buscam campanhas de Dia das Mães autenticas

O Dia das Mães é uma das datas mais importantes para o comércio, sendo a segunda mais relevante para o varejo, atrás somente do Natal, e o marketing de influência tem papel crucial nessa movimentação, conectando marcas com consumidores por meio de influenciadores digitais. Pensando nisso, a Squid , empresa de tecnologia líder em marketing de influência baseado em dados, realizou uma pesquisa com 1 mil criadores de conteúdo cadastrados na plataforma da empresa para entender suas opiniões e comportamentos sobre as campanhas de marketing para a data.

O estudo revelou que 48% dos criadores de conteúdo respondentes sentem falta de pautas sobre maternidade ao longo do ano e que as campanhas relacionadas ao tema poderiam ser mais próximas à realidade da vida materna. Entre os principais temas que os influenciadores sentem faltam ao longo do ano estão, principalmente, a maternidade real (32%), representatividade (11%), sentimentos e emoção (4%) além da autoestima além damaternidade (3,7%).

A pesquisa ainda mostra que há grandes oportunidades para as marcas que buscam desenvolver campanhas que vão além das promoções, mas que se conectam emocionalmente com os consumidores. Para os entrevistados, quando se trata de campanhas de Dia das Mães, as marcas mais lembradas pelos criadores de conteúdo são: O Boticário (36%), Natura (11,97%), Renner (3,88%), Vivara (2,70%) e Cacau Show (2,45%).

Enquanto para as marcas mais inspiradoras quando o tema é maternidade, as lideranças foram O Boticário (19.58%), seguida de Natura (14.50%) e Pampers (4.60%) no pódio, seguidas de Renner (3,89%) e Johnson & Johnson (3,77%).

Além disso, a pesquisa também apontou as influenciadoras brasileiras que mais inspiram os criadores de conteúdo quando o tema é maternidade. Entre as mais lembradas, estão ViihTube, Virgínia Fonseca, Bianca Andrade, Flávia Calina e Tata Stanieck.

Marketing de influência

Como o assunto é marketing de influência, os creators elegeram também quais são suas plataformas favoritas para promover marcas. O resultado foi: redes sociais com funcionalidades de compra (61%), marketplaces (15,25%), site próprio da marca (18,75%) e aplicativos dedicados ao e-commerce (4,75%). Sobre os principais desafios durante as campanhas feitas para datas comemorativas, os mais citados foram manter a autenticidade enquanto divulga uma marca, encontrar produtos que sejam relevantes para o seu público e competir com outros influenciadores do mesmo nicho.

Além das opiniões sobre maternidade e comunicação no Dia das Mães, os influenciadores também compartilharam um pouco sobre suas experiências com campanhas feitas durante a data. A maioria dos influenciadores (62,60%) aceitariam participar de uma campanha em troca de produtos da marca, enquanto 36,90% dos entrevistados só aceitariam esse tipo de publicidade com cachê.

