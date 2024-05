Adnews P

Programa gratuito busca aumentar a representatividade de profissionais pretos e pardos na indústria criativa.

A P&G , uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, está com inscrições abertas para a segunda edição do programa Cria da Quebrada, parte da plataforma Racial 360º. Esta iniciativa gratuita busca capacitar profissionais pretos e pardos para atuar na indústria criativa, setor no qual representam apenas 30% dos publicitários e ocupam apenas 15% das posições estratégicas e de liderança em agências de publicidade e propaganda.

A iniciativa é uma parceria da P&G com a agência Grey Brasil e a Miami Ad School, que fornecerá os cursos de preparação para criativos. O programa estará aberto a profissionais pretos e pardos de todo o Brasil, a partir de 18 anos de idade.

Na primeira edição, realizada em 2023, o projeto foi direcionado a alunos e ex-alunos da Universidade Zumbi dos Palmares, formando 19 profissionais que participaram de um programa intensivo com aulas, mentorias e palestras. Os participantes também receberam uma bolsa auxílio para transporte e alimentação e tiveram acesso ao laboratório “P&G Pela Criação”, desenvolvido especialmente para o projeto e totalmente equipado para otimizar a aprendizagem.

Neste ano, serão oferecidos dois cursos: um on-line de Planejamento, com inscrições abertas para todo o país, e outro de Criação, em formato híbrido na Universidade Zumbi dos Palmares, voltado para residentes de São Paulo. O projeto será formado por duas turmas, cada uma com 30 alunos selecionados pela Miami Ad School e um comitê composto por representantes da P&G e Grey Brasil, com consultoria da Indique uma Preta.

Turma de Planejamento

Este curso tem como objetivo capacitar pessoas pretas e pardas em estratégias de comunicação e marketing, habilitando-os a elaborar planejamentos criativos e estratégicos. Ao final, os alunos estarão preparados para analisar desafios de clientes e interpretar as necessidades dos públicos-alvo de maneira inspiradora para equipes criativas.

Os critérios de seleção avaliarão o potencial e o raciocínio estratégico dos candidatos, bem como seu conhecimento prévio em comunicação e estratégia, e as atividades e projetos anteriores em que estiveram envolvidos, mesmo sem experiência na área. Candidatos que possuem portfólio podem compartilhá-lo no momento da inscrição.

O curso será 100% on-line, via Zoom, com carga horária total de 82 horas, distribuídas entre aulas, mentorias e palestras, realizadas três vezes por semana, às segundas, terças e quartas-feiras, no período noturno. Durante o curso, os alunos irão desenvolver um projeto real com briefing da P&G e suporte de orientadores.

Turma de Criação

O curso , voltado a residentes de São Paulo, busca capacitar os estudantes em redação e direção de arte, fornecendo conhecimento técnico em ferramentas criativas. O objetivo é preparar eles para criar ideias para marcas, fortalecendo seus portfólios e ampliando suas chances de inserção profissional.

A seleção levará em conta o conhecimento prévio em comunicação e criatividade, potencial criativo, habilidades em escrita ou visual, e experiências em atividades e projetos anteriores. Candidatos com portfólio também poderão compartilhá-lo no momento da inscrição.

Os cursos terão duração de seis meses, distribuídos entre 237 horas de Redação e 255 horas de Direção de Arte. As atividades serão realizadas quatro vezes por semana, à noite, em um formato híbrido que combina aulas on-line e presenciais na Universidade Zumbi dos Palmares, na capital paulista.

Na primeira etapa, os alunos mergulham em uma fase preparatória abrangente, explorando quatro módulos que abordam o vocabulário criativo e suas habilidades específicas na comunicação. Na segunda etapa, após responder a um questionário e receber mentoria, cada aluno tem a oportunidade de identificar e selecionar a trilha de carreira que mais se alinha com seus interesses e habilidades: redação ou direção de arte.

Impulso aos talentos emergentes

O mercado para a população negra, que representa 56% dos brasileiros, tem muito potencial, e para a P&G, é fundamental que a diversidade brasileira seja refletida não apenas nas campanhas, mas também nas equipes criativas. O presidente da P&G Brasil, André Felicíssimo, ressalta que com o Cria da Quebrada, a P&G busca fortalecer a carreira desses talentos, fomentando seu crescimento no mercado e ampliando a influência da criatividade negra em todos os segmentos.

“A indústria da publicidade e propaganda não pode seguir perpetuando estereótipos que não representam a realidade da população brasileira e o quanto somos diversos. Só conseguiremos mudar isso quando tivermos essa diversidade contemplada nos times das agências. Nossa gente pensando, planejando e criando as campanhas que darão vez e voz aos hoje minimamente representados. Desta forma, teremos campanhas mais plurais e a inclusão de talentos pretos e pardos nesse mercado tão relevante para nossa sociedade. Todos ganham com iniciativas como o Cria da Quebrada, por isso temos orgulho em fazer parte e abrir nossas portas para receber essa iniciativa e todos os alunos que terão essa oportunidade”, afirma José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares.

O diretor acadêmico da Miami Ad School, Paulo André Bione, explica que os cursos do projeto Cria da Quebrada têm a grade curricular desenvolvida internamente na escola pelo Miami Social School, nossa área que visa mais inclusão e diversidade no mercado da comunicação. Segundo ele, isso é possível por meio de importantes parcerias como essa e da distribuição de bolsas. O intuito é desenvolver novos talentos, oferecer formação com excelência acadêmica e, consequentemente, transformar vidas.

“O mercado das agências vem avançando no tema da representação, as agências de hoje já não são como as de cinco anos atrás. Porém, muito ainda precisa ser feito, com constância e consistência. O Cria da Quebrada entra no seu segundo ano, uma parceria entre P&G, Universidade Zumbi dos Palmares, Miami Ad School e Grey, agora formando também profissionais de Planejamento, além de criativos. O brilho criativo deste país é preto, basta tomar o mundo da música como um simples exemplo. Que esse brilho ganhe mais e mais espaço aqui na Publicidade: esse é o propósito”, reforça Manir Fadel, CEO e CCO da Grey Brasil.

A sócia cofundadora da Indique Uma Preta, Daniele Mattos, completa dizendo que a consultoria nasceu dentro da indústria criativa. De acordo com Daniele, o desejo de transformar as marcas e agências do mercado foi fundamental para criar essa rede de apoio. Para ela, participar desse projeto, oito anos após o surgimento da INDQ, é extremamente gratificante, por acreditar que a mudança da qual eles tanto falam virá da composição, formação e desenvolvimento de equipes que reflitam a realidade do Brasil.

Além da formação, o projeto almeja a inserção desses profissionais no mercado de trabalho. Os alunos terão a oportunidade de apresentar seus portfólios durante o evento de formatura, que contará com a presença de agências parceiras da P&G. A Grey Brasil terá prioridade na contratação desses talentos.

Os interessados podem se inscrever até o dia 02 de junho no link para o curso de interesse. O início das aulas está programado para o final do mesmo mês.

The post P&G e Grey Brasil abrem inscrições para segunda edição do Programa Cria da Quebrada appeared first on ADNEWS .