Adnews McDonald’s do Reino Unido remove sorrisos do McLanche Feliz em campanha sobre saúde mental

Em meio a Semana de Conscientização sobre Saúde Mental (15 a 21 de maio), o McDonald’s do Reino Unido decidiu remover os clássicos sorrisos das caixas de McLanche Feliz como parte de sua nova campanha para incentivar conversas abertas sobre sentimentos e emoções entre familiares,

A campanha ‘The Meal’ (do inglês, ‘A Refeição’) além de retirar a palavra “Happy” (em tradução, “Feliz”) do nome ‘Happy Meal’, nome original do McLanche Feliz, reflete a mudança na forma que as empresas abordam as questões acerca da saúde mental.

Confira o anúncio a seguir:

No vídeo, desenvolvido pela agência Ready10, a rede de fast food coloca as crianças para se expressarem abertamente sobre os próprios sentimentos, reforçando a importância de conversar com elas sobre aspectos emocionais da vida.

Além disso, o McDonald’s também fechou parceria com a Children in Need (programa britânico que arrecada fundos para para crianças e jovens e financia instituições de caridade e projetos locais), da BBC, a fim de criar um hub online destinado para incentivar conversas francas com crianças sobre bem-estar emocional.

Apesar de se tratar de uma atitude ética e pertinente, que vai impactar os espectadores positivamente, alguns dados da Kantar Marketplace mostram que este anúncio pouco irá aumentar as vendas da rede de fast food .

Ficha Técnica

Head de Comunicação e Parcerias do Consumidor: Louise Page

Gerente de Comunidades e Parcerias: Melodie Richards

Gerente de Relações Públicas do Consumidor: Charlie Madsen-Pilcher

Agência de Comunicação: Ready10

Diretor Administrativo: David Fraser

Sócio-gerente: Kate Addy

Líder da Campanha: Tom Stroud

Diretor: Laura Coleman

Estrategista Criativo Sênior: Dana Hanna

Diretor de Contas Sociais e Digitais: Nader Ghahreman

Diretora de Contas: Francesca Martin

Gerente de Contas: Immy Omole

Executivos de Contas: Sophie Donne, Chloe Phillips

Designer: Aman Malhi

Agência Criativa: Leo Burnett

Diretor Criativo: Mark Elwood

Diretores Criativos Executivos: Andrew Long, James Millers

Criativos Seniores: Helen Rogerson, Owen Hunter Jenkins

Diretor Criativo: Hayley Power

Diretor Criativo de Design: David Allen

Designers: Danny Flint, Charlie Crosthwaite

Diretora de Motion Design: Carmen Perez

Motion Designer: Milan Mezi

Diretor do Projeto: Siobhan Mulcahy

Produtor de TV da Agência: Georgia Morris

Vice-diretor de Estratégia: Tom Sussman

Planejador: Hamish Cameron

Líder de Negócios: Steph Bates

Diretora de Conta: Charlotte Crawley

Gerente de Conta Sênior: Sian Davidson

Gerente de Contas: Brittony Kelly

Produtora: Rogue Films

Produtor: Fred Bonham-Carter

Diretor: Jake Mavity

Editor: Flaura Atkinson

Empresa de Pós-produção: Stich Editing (offline), Black Kite (online e animação)

Empresa de Pós-produção de áudio: Sine Audio

Psicólogo Infantil: Dr. Maryhan

Agência de Mídia: OMD UK

CRM: Armadillo

*Com informações do The Drum

