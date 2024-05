Adnews Lu, do Magalu, veste nova camisa do Corinthians e abraça causa antirracista

O último lançamento do Corinthians e Nike , foram as camisas para a temporada de 2024. As camisas chegaram juntamente com uma forte campanha, a ‘Nossa história é uma página em preto’, que está promovendo diversas ações de combate ao racismo.

O filme da campanha é protagonizado pelo ex-jogador Wladimir, a cantora e rapper Negra Li, os atletas do elenco atual Wesley, Raniele, Yasmim e Ju Ferreira, a ex-jogadora Grazi, e a estudante Anna Beatriz, representando assim o protagonismo negro de diferentes gerações na história do clube.

Predominantemente branca, a nova camisa principal traz detalhes em degradê do branco para o preto nas mangas e na barra da camisa. Já o segundo uniforme apresenta um padrão “blackout”, totalmente preto. O interior da gola possui selo com o escrito antirracista “Tamo Junto e Misturado”.

A camisa que mais fez sucesso, foi o modelo “blackout” . Ela conquistou os torcedores e fez com que as vendas aumentassem 184%.

Mas, não foi só entre os torcedores que a camisa se destacou. Lu, do Magalu, também garantiu a novidade. Pela primeira vez, Lu, com 6,9 milhões de seguidores no Instagram, veste uma camiseta de um clube de futebol brasileiro, além da seleção brasileira, para declarar seu apoio à causa antirracista. Em uma postagem em sua conta no Instagram (@magazineluiza), ela aparece com o novo manto do Corinthians.

A iniciativa é resultado de ação da Netshoes, e-commerce esportivo do grupo Magalu. O design da nova camisa apresenta uma tipografia criada pela designer e diretora de arte Giulia Fagundes. Inspirada nos ricos símbolos Adinkras de origem ganense, a fonte utilizada nos nomes e números dos jogadores reflete a cultura africana ao mesmo tempo que dialoga com o afrofuturismo.

Ações de combate ao racismo promovidas pelo Corinthians

Sessões de letramento racial para atletas e funcionários, em parceria com o Observatório da Discriminação Racial do Futebol (ODRF);

Cartilha ‘Combatendo o Racismo no Futebol’, material que servirá como referência para ações com a torcida ao longo do ano;

Edital que contemplará 20 jovens negros com bolsas de estudo integrais para o curso de administração da FESPSP, o qual contará com disciplinas voltadas para o mercado esportivo, em colaboração com o CIEE.

A campanha ‘Nossa história é uma página em preto’ é um chamado coletivo para a luta antirracista.

