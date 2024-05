Adnews Google lança ferramentas de criação e “transforma” busca com IA personalizada

Na última terça-feira (14), o Google apresentou diversas de novidades envolvendo inteligência artificial generativa, durante o Google I/O, evento que acontece em San José, Califórnia. Na parte de criação, os destaques vão para o Veo, modelo que permite a criação de vídeos realistas do zero, e o MusicFX com AI Sandbox, que permite a criação de músicas.

Outros anúncios importantes e que devem impactar a forma como usamos o Google e a IA generativa Gemini também foram divulgados. Agora, a IA estará oficialmente na Busca do Google, antes, era necessário habilitar a ferramenta para conseguir acesso. Confira as principais novidades das ferramentas de criação e busca.

VideoFX com Veo – criação de vídeos

O Google anunciou o VideoFX, ferramenta que cria vídeos realistas partindo de comandos de texto, alimentado pelo Veo da DeepMind. A ferramenta compete diretamente com o Sora, da OpenAI A fabricante do ChatGPT anunciou o modelo de inteligência artificial, que consegue criar vídeos realistas de até 60 segundos com comandos de texto,neste ano. Por enquanto, usuários dos EUA podem entrar em uma lista de espera para utilizar o VideoFX.

ImageFX com Imagen 3: gerador de imagens realistas

Cerca de dois meses atrás, o Google interrompeu a geração de imagens do Gemini após distorções e imagens impróprias geradas. Em nota, a empresa pediu desculpas e garantiu fazer melhor no futuro.

Agora, a empresa anunciou o Imagen 3, disponível no ImageFX do Google Labs. É possível gerar imagens completamente novas partindo de um comando de texto, algo que já é mais comum e está disponível em plataformas como o MidJourney, por exemplo.

MusicFX com AI Sandbox: músicas

Junto com o YouTube, o Google anunciou uma ferramenta de IA generativa para a criação de músicas. A ferramenta compete com empresas como a Moises.ai, que usa IA para separar as faixas de uma mesma música e foi idealizada pelo brasileiro Geraldo Ramos, que reside nos Estados Unidos. A empresa também vende “pacotes de voz” que permitem aos usuários aplicar o timbre de um artista a diferentes performances, mantendo o sotaque e a expressão natural do usuário original.

Nova busca do Google com IA

A empresa apresentou sua nova forma de conexão com o mundo, com a chegada oficial da IA generativa, Gemini, na Busca. Trata-se de uma cara nova para todo o serviço, com a apresentação de informações ainda mais personalizadas e aprimoradas pelo cruzamento do consumo do usuário e seus interesses. É uma novidade que vai mudar a forma de buscar na internet para sempre, com resumos gerados automaticamente.

As novidades vêm um dia após a OpenAI apresentar o GPT-4o , modelo mais rápido que os modelos anteriores e programado para parecer “tagarela”, e às vezes até sedutor em suas respostas aos prompts. A nova versão lê e discute imagens, traduz idiomas e identifica emoções a partir de expressões visuais. Google mostrou algo semelhante, mas ainda em fase experimental, chamado projeto Astra.

Agora, ao invés de diversas perguntas, você pode fazer as perguntas mais complexas, com todas as ideias que tiver em mente, tudo de uma só vez. Tudo isso é possível graças a um novo modelo Gemini personalizado. Ele reúne os recursos avançados do Gemini, incluindo raciocínio em várias etapas, planejamento e multimodalidade, com sistemas de pesquisa.

Por enquanto, a nova forma de pesquisar está disponível somente nos Estados Unidos chega em breve em outros países. Confira os recursos que estarão disponíveis.

Planejamento

Será possível usar o Gemini na Busca para planejar algo. O planejamento de refeições e viagens permite, por exemplo, que a IA crie um itinerário com base nos seus interesses, horário de voo e outros detalhes. Ainda este ano, o Google adicionará recursos de personalização e mais categorias, como festas, encontros noturnos e exercícios.

Converse com qualquer app

O Gemini agora está disponível na grande maioria dos produtos Google. Usuários Android já podem habilitar o assistente de IA generativa no smartphone.

No Google Fotos, agora é possível escrever o que você deseja pelo chatbot. Pergunte, por exemplo, qual a placa do seu carro ou quando foi a última vez que você tirou fotos na piscina, e receba a resposta imediatamente;

Usuários do Gmail podem pedir por um resumo dos principais e-mails de alguma conta específica. Também é possível resumir reuniões que acontecem pelo Google Meet;

Feito para estudantes, o Google Notebook funcionará com um tutor com auxílio de IA (uma das novidades anunciadas ontem pela OpenAI). Usuários podem enviar perguntas por áudio;

Pelo Google Chat, será possível criar um assistente de IA generativa que responde automaticamente as perguntas feitas. Ela fica disponível, por exemplo, em conversas em grupo, possibilitando que qualquer funcionário de uma equipe veja em tempo real a resposta;

Em breve, a plataforma do Google Maps oferecerá resumos de estabelecimentos, gerados com auxílio de IA a partir de comentários deixados por usuários. Também será possível encontrar resumos de uma região ou bairro e pedir por recomendações específicas;

Nas próximas semanas, o Google irá disponibilizar a ferramenta “ajude-me a escrever” em português brasileiro no Google Docs.

*Com informações da Exame/ Foto de capa:Reprodução/YouTube

