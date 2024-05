Adnews Experiência Game of Thrones e House of the Dragon chega em São Paulo

Os fãs de A Guerra dos Tronos e A Casa do Dragão da HBO estão prestes a embarcar numa experiência única e inesquecível. De 21 de junho a 25 de agosto, no Shopping Center Norte em São Paulo, a Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment (WBDGTE) e a 2a1 apresentam a Game of Thrones & House of the Dragon Experience, uma experiência inspirada nas aclamadas séries e que promete ser uma imersão épica.

A exibição contará com recriações oficiais de cenários, adereços, objetos de cena, e efeitos especiais. Haverá muitas oportunidades para fotos e vídeos, bem como uma loja de presentes para adquirir produtos exclusivos.

Uma das atrações mais emocionantes será uma área dedicada inteiramente aos dragões de ambas as séries, apresentando recriações de crânios de dragões, testando e ampliando o conhecimento dos visitantes sobre personagens como Caraxes e Syrax. Outro destaque importante será a experiência de efeitos especiais, permitindo aos visitantes sentir como é fazer parte de uma cena de ação. Além disso, o público terá acesso a espaços do Nubank na exposição, com experiências exclusivas para os usuários.

“Esse ano, o Shopping Center Norte celebra 40 anos, traduzidos em histórias, momentos únicos e especiais. Temos o compromisso de ser um ponto de encontro e trazer experiências únicas e inéditas para os nossos clientes, por isso, não poderíamos deixar de trazer uma das sagas de mais sucesso do streaming mundial. A Game of Thrones & House of the Dragon Experience reforça o legado que estamos construindo junto dos nossos clientes e parceiros para a Zona Norte de São Paulo”, comenta Jessica Ross, gerente de Marketing do Shopping Center Norte.

E as surpresas não param por aí! Proporcionando uma imersão completa no universo de A Guerra dos Tronos, os fãs poderão desfrutar de uma experiência gastronômica em uma grande taverna, graças a uma parceria com o Outback Steakhouse . Além de saborear deliciosos hambúrgueres e bebidas especiais inspiradas nas séries, os fãs poderão reviver alguns de seus momentos favoritos de A Guerra dos Tronos e A Casa do Dragão e celebrar a próxima temporada de A Casa do Dragão, com estreia prevista para o dia 16 de junho, na HBO, no verdadeiro estilo #MOMENTOOUTBACK.

E ainda, fruto da recém anunciada parceria com a MAX, clientes do Nubank tiveram acesso à pré-venda exclusiva, entre os dias 1º e 7 de maio, com descontos de 15% e a possibilidade de parcelamento em até 3x sem juros via compra com o NuPay, meio de pagamento exclusivo do Nu.

“Após o sucesso estrondoso da campanha Planos no Papel, com o ator Leslie David Baker, a parceria com a Max é mais um capítulo de nossa estratégia em aumentar a afinidade com nossos clientes e reforçar a presença do Nubank no território de filmes e séries. Queremos mostrar às pessoas que o Nu é o parceiro ideal para oferecer não apenas serviços financeiros que facilitem a vida delas, mas também promover experiências únicas e completas, como esse espaço dedicado aos fãs do universo de House of the Dragon e Game of Thrones”, afirma Juliana Roschel, diretora de Marketing do Nubank.

A CCO da 2a1 Cenografia, empresa responsável pela cenografia e execução do evento, Danielle Paulino, diz que a 2a1 mostra ao mercado, no ano em que completa 25 anos de existência, todo seu portfólio e capacidade de inovação ao trazer um evento tão grandioso ao Brasil. alem disso, Danielle ressalta que está estreitando laços com parceiros importantes, como o Shopping Center Norte, a Warner, o Nubank e o Outback.

Ingressos

Individual Promocional: (quarta a sexta feira, das 11h30 às 17h30) – inteira (R$40) e meia-entrada (20);

Individual (sexta feira a partir das 18h30 a domingos, feriados) – inteira (R$50) e meia-entrada (R$25);

Combo promocional: (quarta a sexta feira, até às 17h30) visitação e Experiência gourmet (incluso visitação + lanche do outback acompanha fritas R$ 90);

Combo (sexta-feiras a partir das 18h30 a domingos e feriados). visitação e experiência gourmet (incluso visitação + lanche do outback acompanha fritas R$ 110);

Experiência Completa: o ingresso dá direito à entrada na exposição e permanência no restaurante sem mesa marcada, livre para circulação por 1h20 à cada sessão com horários fixados. Cada ingresso dará direito a um combo com escolha de 1 lanche (4 opções diferentes) e acompanha fritas.

Combo Família| Pacote para três ou mais pessoas: no pacote combo família entrada de 4 ou mais pessoas, o ingresso dá direito à entrada a exposição e permanência no restaurante sem mesa marcada, livre para circulação por 1h20 à cada sessão com horários fixados. Cada ingresso dará direito a um combo com escolha de: 1 lanche (4 opções disponíveis) e acompanha fritas.

Observações: os ingressos são limitados, venda de até 10 ingressos por CPF, acessibilidade e informações sobre ingressos para PCD e meia-entrada no site da Ticketmaster .

Serviço

Game of Thrones & House of the Dragon Experience

Data: 21 de junho a 25 de agosto de 2023

Horário: Quarta a Sexta: das 11h30 às 22h/ Sábados, domingos e feriados: das 11h às 20h

Local: Shopping Center Norte| Travessa Casalbuono, 120, Vila Guilherme – São Paulo (SP)

Ingressos: Compre seu ingresso no site oficial do evento

Clique aqui para informações.

