El Ojo de Iberoamérica amplia prazo de pré-inscrição e oferece descontos

O Festival Internacional El Ojo de Iberoamérica anuncia a extensão do Sistema de Inscrição Antecipada (pré-inscrição) para as empresas que desejam reservar seu lugar para participar com peças e campanhas que possam ser premiadas como as melhores ideias da região e em nível local em sua edição deste ano, que será realizada em Buenos Aires nos dias 13, 14 e 15 de novembro próximo. Com esta decisão do El Ojo, as empresas terão mais tempo para reservar seu lugar e receber um desconto de 20%: até 20 de maio.

Como todos os anos, o El Ojo oferece o benefício do Sistema de Inscrição Antecipada, uma oportunidade única para que as empresas possam se organizar e otimizar seus orçamentos, garantindo assim a inscrição dos seus trabalhos mais importantes e a presença dos profissionais mais destacados no evento que reconhece a melhor criatividade latina no mundo.

A vantagem do sistema de inscrição antecipada é garantir às empresas a participação de um determinado número das ideias e cases no festival com o pagamento antecipado e depois, quando forem abertas as inscrições online de trabalhos, elas possam, então, selecionar quais de seus trabalhos farão parte do concurso. Ou seja, as empresas podem se inscrever hoje, receber descontos significativos e depois decidir, a partir de 3 de junho, as peças que serão apresentadas no festival.

Além disso, o Festival manterá a possibilidade de inscrição no formato BOOK, que proporciona ainda mais benefícios. Um BOOK é um pacote de peças com preço preferencial pela quantidade de peças inscritas e que lhes permitirá participar nos prêmios Ibero-América e automaticamente nos Prêmios El Ojo +Mujeres e Melhor Ideia País do El Ojo Local, pagando um custo adicional correspondente aos gastos de processamento desse prêmio.

Caso pretenda registar mais peças e/ou campanhas, poder fazer agora ou adicionar elas quando abrirem as inscrições online.

Processo de pré-inscrição / Sistema de Inscrição Antecipada

Para confirmar a participação de obras através do Sistema de Cadastro Antecipado, cada empresa/pessoa participante deve se cadastrar em um site desenvolvido especialmente para isso clicando aqui .

No momento da inscrição online, o sistema irá atribuir o código de inscrição (número de 4 dígitos) que será solicitado pela organização para qualquer consulta que seja necessário realizar. Se uma empresa foi cadastrada no ano anterior, poderá recuperar sua senha e utilizar o mesmo cadastro.

Uma vez registada, a empresa deverá selecionar o número e tipo de registos que pretende efetuar, preencher os dados de faturação e a forma de pagamento. Depois, a partir do dia 3 de junho, quando começam as inscrições online, e até 31 de julho, deverá definir as peças, selecionar as categorias e fazer o upload do material necessário para cada prêmio.

Prêmios do El Ojo 2024

Prêmios por Ibero américa : Este ano, o festival apresenta os seguintes prêmios: Filme, Gráfica, Rádio & Áudio, Outdoor, Digital & Social, Mídia, Direto, Experiência de Marca & Ativação, PR, Design, Sustentável, Sports, Conteúdo, El Tercer Ojo, Inovação, Creative Data, Creative Commerce, Eficácia, Transformação Criativa de Negócios, Salud & Pharma, Melhor Idea Latina para o mundo, Produção Audiovisual, Jovens Realizadores/as, Produção de Áudio & Som, Produção Gráfica, El Ojo +Mujeres (Criativas e Realizadoras) e o Prêmio Melhor Idea País do El Ojo Local. Além disso, todas as inscrições contribuirão para a definição dos Prêmios de Desempenho Local e Regional de 2024.

Prêmio Especial El Ojo +Mujeres : Com o objetivo de ampliar, dar mais visibilidade e promover o crescimento da presença feminina na criação de ideias de comunicação, em equipas criativas, na gestão comercial e em cargos de liderança em agências e produtoras, El Ojo de Iberoamérica criou este prémio em 2019 com duas categorias: +Mulheres Criativas e +Mulheres Realizadoras.

O objetivo deste prêmio é reconhecer e incentivar a diversidade e representatividade nas equipes criativas e na produção de conteúdos audiovisuais que contribuam para uma visão mais ampla da realidade. A participação é gratuita para peças que tenham sido inscritas em um dos diferentes prêmios da edição 2024 do Festival e que tenham mulheres nos cargos relevantes indicados para este reconhecimento (devem aparecer nos cargos correspondentes nas fichas técnicas ao registrar as peças).

Este prêmio soma pontos no reconhecimento El Ojo Desempenho por Ibero-América e Local: Melhor Agência, Agência Independente, Diretor Criativo, Produtor, Diretor e Rede de Comunicação da Ibero-América.

Prêmio Melhor Ideia País do El Ojo Local : Reconhecendo as diferentes realidades, economias e momentos de desenvolvimento da indústria em cada um dos países da região, e com o objetivo de estimular aqueles que fazem o melhor trabalho a nível local, o Festival irá apresentar o Prêmio El Ojo Local, que consiste em duas categorias: DESEMPENHO LOCAL e MELHOR IDEIA LOCAL.

Os seguintes países/regiões podem participar do Prêmio El Ojo Local: Argentina, Bolívia, Brasil, América Central e Caribe (Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, República Dominicana e Venezuela), Chile, Colômbia, Equador, Espanha, Estados Unidos, México, Paraguai, Peru, Portugal, Porto Rico e Uruguai.

Vale ressaltar que a inscrição para este prêmio deverá ser realizada no site de inscrição e terá taxa de processamento. Ou seja, as empresas que desejarem que suas peças participem do prêmio Melhor Ideia País/Região devem inscrever elas especificamente neste prêmio, além de participar de um ou mais prêmios dos 24 disponíveis nesta edição e pagar o custo dos correspondentes em processamento. Desta forma, todas as ideias participantes no Festival terão também a possibilidade de concorrer para ser a Melhor Ideia de País/Região 2024.

Para esta premiação, o país selecionado na ficha técnica será levado em consideração no campo “Principal país de emissão, publicação, implementação” indicado no momento da inscrição online.

As inscrições pelo Sistema de Cadastro Antecipado estarão abertas para agências, consultorias criativas, produtoras, agências de mídia, anunciantes e profissionais da região registrarem suas melhores ideias com descontos especiais de até 20% OFF até 20 de maio, além de profissionais latinos que trabalham em outras regiões do mundo também podem participar do prêmio atribuído para isso.

Para agendar:

El Ojo de Iberoamérica 2024: dias 13, 14 e 15 de novembro

Último dia para confirmar a inscrição antecipada: 20 de maio.

Abertura de inscrições online: 3 de junho.

Último dia para completar a inscrição on-line de todo o material: 31 de julho.

Clique aqui para mais informações.

