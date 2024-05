Adnews Brahma celebra São João com João Grilo e Chicó para ‘O Auto da Compadecida 2’

Em colaboração com Africa Creative, a cerveja se associa ao clássico da literatura brasileira para homenagear o São João.

O Auto da Compadecida é um dos maiores fenômenos culturais do país, atravessando gerações que são conquistadas pela história criada por Ariano Suassuna. Agora, a obra icônica é abraçada por Brahma , a cerveja das paixões nacionais, que se junta a João Grilo e Chicó em uma campanha especial para homenagear a cultura brasileira através das tradicionais celebrações nordestinas de São João. Na produção, criada em colaboração com a agência Africa Creative , Selton Mello e Matheus Nachtergaele voltam a viver os adorados personagens em uma jornada ao lado de Brahma para construir uma bela festa de São João. Assista abaixo:

“Como marca verdadeiramente brasileira, é uma honra para Brahma se unir à dupla e obra que são ícones nacionais. Começar a falar sobre o São João com João Grilo e Chicó inspira um sentimento de esperança em todos nós. O resultado dessa mistura é uma homenagem muito genuína ao Brasil.”, diz Maurício Landi, diretor de Marketing de Brahma.

A campanha faz parte da parceria da cerveja Nº1 com o filme O Auto da Compadecida 2, que conta com patrocínio master de Brahma. A aguardada sequência do clássico é produzida pela Conspiração Filmes, pela H2O Films e pela Guel Produções, e tem estreia prevista para 25 de dezembro. Com o objetivo de criar uma nova história respeitando e se mantendo fiel ao universo criado por Ariano Suassuna, Brahma também contou com a colaboração da Conspiração Filmes para roteirizar e dirigir o filme publicitário.

“Essa homenagem de Brahma à cultura brasileira e nordestina é um projeto super especial para a Africa Creative. É fruto de um trabalho longo, que acontece desde o ano passado, e estamos muito felizes em anunciar que após um ano de muita dedicação, conseguimos fechar o patrocínio master de Brahma para o ‘Auto da Compadecida 2’. O fato é o grande destaque da nossa campanha de São João. Somos pioneiros nessa iniciativa e estamos empolgados em fazer história nessa data tão tradicional e alegre do nosso país”, finaliza Heloisa Pupim, co-COO da Africa Creative.

Em 2024, Brahma, com seu histórico de longa data como patrocinadora do São João no Nordeste, estará presente nas comemorações de Campina Grande (PB) e Maracanaú (CE). As festas começam a partir de 29 de maio e vão até o fim de junho. Uma série de ações da marca vem sendo preparadas para surpreender o público durante o São João e o lançamento do longa-metragem ‘O Auto da Compadecida 2’.



Ficha Técnica

Título: Um São João de João Grilo e Chicó

Agência: Africa Creative

Anunciante: Brahma

CCO: Sergio Gordilho

CO-CCO: Nicholas Bergantin

ECD: Bruno Oppido e Gustavo Victorino

Diretor de Criação: Henrique Martins e Raphael Santos

ACD Social: Guilherme Portugal

Criação: Lucas Menegotto, Raphaela Filippetto, Rafael Teixeira, Giovanna Carvalho

Criação Social: Camila Cicolo e Gustavo Silva

Co-COO: Heloísa Pupim

Atendimento: Rafael Marques, Vivianne Santos, Giulia Fernandes, Luisa Pires, Giovanna Antacli, Isabella Paes

VP Mídia: Pedro Eustachio

Mídia: Thiago Martinez, Victor Berto, Caroline Richa, Fabio Vanucci, Victoria Molina, Carolina Oliveira e Wenderson Gontijo

CSO: Ana Paula Kuroki

Head de Estratégia Criativa: Pedro Fernandes

Planejamento: Fernanda Valéria, Mariana Crepaldi, Giovanni Cozer.

Community Manager: Gabriel Marinho, Mayara Halab

Produção Agência: Rodrigo Ferrari / Tais Olhiara

Produtora de Imagem: Conspiração

Diretor: Carolina Jabor

Diretor de Fotografia: Gustavo Hadba

Produção Executiva: Cris Lopes

Line Producer: Paula Batalha

Atendimento: Natalia Carvalho

1a AD: Renata Schiavini

2a AD: Elisa Passos

3º AD: Giulia Costa

1º Assistente de Câmera: Flavio Chacal Geromel

1º Assistente de Câmera (31/03): Cris Moraes

2º Assistente de Câmera: Lucas Kato Pio

2º Assistente de Câmera (31/03): Flavio Muniz

Estagiário de Câmera: Chris Faccin

Produtora: Rose Soares

Assistente de Prod: Rafaela Rafaela Pinheiro

Diretor de Arte: Yurika Yamasaki

Figurinista: Tatiana Rodrigues

Produtor de Arte: Carlos Eduardo Mallet (Caê)

Produtora de Objetos: Lissa Diniz

Produtora de Elenco: Cibele Santa Cruz

Produtor de Locação: –

Maquiagem: Rosemary Paiva

Making Off: Caio Mitidieri

Making Off: Fotos: Laura Campanella

Diretora Executiva de Pós Produção: Adriana Basbaum

Diretor de Efeitos Visuais: Claudio Peralta

Gerente de Pós Produção: Thiago Silva

Montador: Bernardo Pimenta

Finalização: Bernardo Cosendey

Color: Pedro Saboya (Quanta Post)

Produtora de Audio: Reco Records

Direção Musical: Ricco Viana

Produção Musical: Ricco Viana e Beto Lemos

Finalização e mixagem 2.0: Carlinhos Borges

Mixagem 5.1: Gera Vieira

Sound Design: Kiko Santana

Vozes: Milhem Cortaz

Produtora de ilustrações: Estudiorama

Ilustradores: Daniel Moreno e Junior Cortizo

Gerente Produção Audiovisual AMBEV: Fernanda Leite

Produção AMBEV: MODO INTEGRADO

Produtores Executivos: Gabi Froemming e Filipe Atihe

Produtor Líder: Bruno Arneiro

Produtor Sênior: Carolina Araujo

*Foto de capa: Divulgação/Brahma

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Brahma celebra São João com João Grilo e Chicó para ‘O Auto da Compadecida 2’ appeared first on ADNEWS .