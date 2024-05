Adnews Aloha Spirit Festival chega em Saquarema com 10 dias de esporte e entretenimento

Ao longo dos últimos anos, o município de Saquarema tem se consolidado como principal polo dos esportes aquáticos no Brasil e na América Latina. Desde 2017, a cidade recebe etapas da Liga Mundial de Surfe (WSL), e é considerada por muitos a “capital do surf” no país. Em maio, a realização do Aloha Spirit Festival , um dos maiores festivais de esportes aquáticos do mundo, dá continuidade a temporada de grandes eventos esportivos na região.

Entre os dias 17 e 26 de maio, a segunda etapa anual do Aloha Spirit Festival será a grande atração esportiva da cidade. Neste ano, Saquarema será palco de uma edição inédita do festival, que pela primeira vez acontece em um período de dez dias, com um modelo que interliga esporte, competição, bem-estar e entretenimento.

No âmbito esportivo, o Aloha Spirit Festival apresenta competições de nove diferentes esportes, entre eles o Surf e a Maratona Aquática, modalidade olímpica em que o Brasil figura como uma das principais potências. O festival ainda se destaca pelas opções no campo do entretenimento, com atrações como o show de ‘Gabriel O Pensador’ já confirmado. Com entrada gratuita para o público, o evento ainda irá oferecer festivais de cinema ao ar livre, clínicas e palestras sobre esporte, meio ambiente e cultura, além da prática de yoga com grandes mestres.

“Há mais de 15 anos, o Aloha Spirit Festival procura unir esporte, entretenimento e consciência social. Agora, de volta a Saquarema, preparamos uma edição especial, que pela primeira vez acontece ao longo de dez dias e conta com uma série de novidades. Nossa intenção é oferecer, além das competições esportivas, diferentes opções de entretenimento e proporcionar experiências únicas para o público presente. No período do evento, também buscamos contribuir positivamente com a cidade e a população local”, destaca João Castro, CEO da Ecooutdoor, agência idealizadora do Aloha Spirit Festival.

Em 2024, Saquarema recebe o Aloha Spirit Festival pelo terceiro ano consecutivo. Desde a primeira etapa na cidade, em 2022, o festival tem contribuído no âmbito econômico e social. Para esta edição, há expectativa para a presença de mais de 4 mil pessoas – entre competidores, acompanhantes e espectadores, o que tende a movimentar a economia da região. Além disso, a organização ainda gera emprego e renda para a população local, contratada para auxiliar na realização do evento.

Em abril, a Região dos Lagos já havia recebido outro importante evento de esportes aquáticos, o Saquarema Surf Festival. Já no mês de junho, o Vivo RIO PRO, etapa do Championship Tour da WSL, também será disputada na cidade. Esta será a última competição preparatória antes dos Jogos Olímpicos de Paris e contará com a participação de importantes nomes do surfe brasileiro, como Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Yago Dora.

