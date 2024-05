Adnews YouTube e Sony Pictures impulsionam empreendedorismo com ‘Shark Tank Brasil: Versão Creators’

Em uma nova colaboração, o YouTube e a Sony Pictures Television criam o Shark Tank Brasil: Versão Creators. O programa é uma extensão do consagrado Shark Tank Brasil, o maior reality de empreendedorismo do país, e tem o objetivo de promover o empreendedorismo entre criadores de conteúdo, além de apoiar projetos que tenham um impacto social positivo. Os episódios serão exibidos com exclusividade no canal do programa no YouTube.

A iniciativa tem como foco a Creator Economy, um ecossistema que possibilita que os creators façam e distribuam seus conteúdos, ganhem dinheiro, se transformem em marcas fortes e empresas rentáveis. A título de curiosidade sobre a relevância desse setor para a economia brasileira, o YouTube ajudou a gerar mais de 140 mil empregos e colaborou com R$ 4,55 bilhões para o PIB brasileiro somente em 2022, segundo pesquisa realizada pela Oxford Economics.

A dinâmica do Shark Tank Brasil: Versão Creators será um pouco diferente da versão original. No lugar de empreendedores apresentando seus negócios, temos creators apresentando projetos de conteúdo com viés de impacto social. As cadeiras de Sharks também mudam: agora elas são ocupadas por convidados ligados à Creators Economy, como Top Creators empreendedores, profissionais da área de marketing de influência, Creators especialistas em impacto social, Sharks do programa oficial e, sentando na cadeira principal, um representante da marca patrocinadora. Ao final do episódio, apenas um dos projetos será escolhido para receber o prêmio e ser financiado.

Segundo Esly Paiva, líder de Pacotes e Conexão com Criadores do YouTube Brasil, “o Shark Tank Brasil: Versão Creators nasceu com a missão de destacar o lado empreendedor dos criadores de conteúdo que estão se transformando em marcas cada vez mais poderosas. Muitos criadores literalmente deixaram de ser peixes e viraram tubarões. Além de estarem se tornando marcas potentes, os criadores movimentam comunidades extremamente engajadas, melhor ainda quando os projetos a serem apresentados têm um impacto social positivo atrelado”.

Cada episódio será apresentado por um patrocinador e abordará um tema baseado em um conceito social, dentro dos pilares de ESG. Os temas poderão ser adaptados de acordo com os pilares de ESG que mais fazem sentido para cada marca. A temporada contará com o patrocínio da Cielo e da Volkswagen. Os criadores de conteúdo apresentarão seus projetos relacionados a esse tema, mas apenas um sairá com patrocínio da marca em cada episódio.

“O Shark Tank Brasil: Versão Creators une o já estabelecido sucesso do Shark Tank Brasil com o poderoso e crescente mercado da Creator Economy, criando uma oportunidade única para alcançar novos públicos. Esta versão exclusiva vai oferecer aos criadores de conteúdo do Brasil, que desejam causar impacto social positivo, a oportunidade de apresentar suas ideias a alguns dos líderes empresariais mais bem-sucedidos do país. E só fazia sentido entrarmos nesse espaço em colaboração com o YouTube, para desenvolver algo novo e empolgante para os nossos fãs”, diz Luis Sabal, vice-presidente sênior e co-head de Canais da Sony Pictures Television LATAM.

A produção do projeto será realizada pela Floresta, produtora da Sony Pictures Television no Brasil, que já é responsável pelas adaptações de franquias globais e formatos originais de diversos gêneros, como o próprio Shark Tank Brasil.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post YouTube e Sony Pictures impulsionam empreendedorismo com ‘Shark Tank Brasil: Versão Creators’ appeared first on ADNEWS .