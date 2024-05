Ana Beatriz Oliveira* Sportingbet reforça conexão com o público e destaca crescimento do mercado de bets no Brasil

A Sportingbet , empresa considerada pioneira no Brasil e líder no mercado de apostas esportivas, pretende conquistar ainda mais os brasileiros. Presente há 14 anos no país, Sportingbet tem a missão de proporcionar uma plataforma segura, divertida e acessível para os fãs de esportes.

Atualmente, o Brasil se destaca como um dos maiores mercados de bets. As casas de aposta são consideradas a maior categoria de investimento da publicidade brasileira e têm ganhado cada vez mais popularidade, movimentando mais de R$100 bilhões por ano, segundo dados do BNL Data.

“Cheguei na empresa faz dois meses, e uma das coisas que mais me atraiu foi ver uma categoria tão crescente e grande como essa. Acredito que nunca tivemos uma categoria com tantas marcas. O Brasil costuma seguir passos do que ele vê como tendência global, inclusive, já é o 6º maior mercado do mundo”, disse Dimitri Araújo, head de Marketing da Sportingbet, em entrevista para o Adnews.

Investindo em estratégias de marketing e comunicação, a Sportingbet busca fortalecer os laços com o público brasileiro. Compreendendo a importância das redes sociais, influenciadores e outras ações, a empresa está alinhada com o propósito de se aproximar dos consumidores.

O head de Marketing destaca a oportunidade de crescimento da marca, ressaltando a importância de simplificar a experiência do usuário, promover a diversão e o entretenimento responsável.

“Eu chego na Sportingbet com o objetivo de expandir, acredito que a empresa tem muito a crescer no Brasil. Vai desde o produto até a comunicação, fazendo tudo ser mais fácil e simples. Priorizando sempre a brincadeira e o jogo responsável, queremos posicionar a aposta cada vez mais como a extensão de um jogo ao vivo”, ressalta Araújo.

Ainda neste propósito, há pouco tempo, Sportingbet anunciou Antonio Forjaz como CEO. O executivo traz uma vasta experiência internacional em liderança e estratégia, tendo ocupado anteriormente o cargo de Country Manager do Amazon Prime Video Brasil. Forjaz, chega com o objetivo de desenvolver e aplicar novas estratégias para que a empresa mantenha o crescimento e ajude a tornar as apostas esportivas e jogos da sorte mais acessíveis, divertidas e seguras para todos.

Além de seu compromisso em oferecer uma experiência responsável e transparente, a marca demonstra sua responsabilidade social ao realizar doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sportingbet (@sportingbet.tv)

Sportingbet também lançou sua campanha de reposicionamento, com ação OOH na Av. Paulista, em São Paulo (SP). Um relógio chama a atenção pelo design exclusivo criado para Sportingbet. No mobiliário, uma escultura reproduz o gesto que representa o novo posicionamento ‘Entra confiante no jogo’. O relógio também apresenta o logo e a chamada da campanha da Sportingbet, garantindo a presença da marca no coração de São Paulo. A empresa está muito forte nas mídias e o símbolo de bater no peito destaca isso.

Regulamentação das casas de apostas

A regulamentação das apostas esportivas no país, está próxima. A lei que regulamenta as apostas esportivas online, foi sancionada no início de 2024. A principal mudança fica por conta da tributação dos ganhos obtidos pelos apostadores por meio dos jogos, e pela criação de medidas de prevenção a fraudes.

Do total arrecadado com as apostas, uma parte será destinada a diversas áreas, como saúde, educação e segurança pública. No setor esportivo, o percentual será remetido e administrado pelo Ministério do Esporte, que reterá 22,2% e ficará responsável pelo repasse dos 7,3% destinados às entidades do Sistema Nacional do Esporte e aos atletas brasileiros ou vinculados a organizações de prática esportiva sediadas no país. O Ministério da Fazenda publicou, em abril, um cronograma oficial que prevê o fim do processo para julho, após quatro etapas.

A Sportingbet enxerga a regulamentação como uma oportunidade de aprimorar o ambiente e garantir a confiabilidade para os consumidores.

“A regulamentação vai ser muito benéfica, ela vai limpar o nosso ambiente. Tem muitas pequenas marcas que precisam de mais registros e comprovações. Dessa forma, surgirá mais dificuldades para resistir e isso vai ser bom para o consumidor. A marca precisa se encaixar dentro da lei, e a Sportingbet como um grupo sólido, acredita que essa mudança vai ser muito boa para todos”, finaliza Dimitri Araújo.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Sportingbet reforça conexão com o público e destaca crescimento do mercado de bets no Brasil appeared first on ADNEWS .