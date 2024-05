Adnews Pluto TV confirma segunda temporada de Tinder Apresenta: MTV Beija Sapo, com Valentina Bandeira

O amor está no ar! A MTV , a Pluto TV e o aplicativo de relacionamento mais popular do mundo, o Tinder , acabam de confirmar a segunda temporada de TINDER APRESENTA: MTV BEIJA SAPO. Com Valentina Bandeira de volta ao comando como fada madrinha, mais sapos, “princesos”, princesas e convidados pra lá de especiais vão se jogar na brincadeira com um objetivo em comum: encontrar o match perfeito.

Com muitas novidades e quadros novos, TINDER APRESENTA: MTV BEIJA SAPO estreia ainda em 2024, na MTV e na Pluto TV.

Sobre Beija Sapo

Formato de sucesso criado pelo Grupo Abril e exibido originalmente de 2005 a 2007, na MTV, Beija Sapo foi apresentado por Daniella Cicarelli e dava aos participantes a chance de escolherem, através de jogos e dinâmicas, um entre três outros concorrentes, vestidos de sapos, para beijar ao final do programa.

Sobre a Pluto TV

A Pluto TV, uma empresa da Paramount , é o principal serviço de streaming gratuito de televisão que oferece centenas de canais lineares ao vivo e milhares de títulos sob demanda para uma audiência global de mais de 80 milhões de usuários ativos mensais. O serviço, premiado com o Emmy, organiza um catálogo diversificado de canais, em parceria com quase 400 empresas de mídia internacionais, oferecendo uma ampla variedade de gêneros, idiomas e categorias com filmes, séries de televisão, esportes, notícias, estilo de vida, crianças e muito mais. A Pluto TV pode ser facilmente acessada e transmitida em dispositivos móveis, da web e de smart TV. Com sede em Los Angeles, a crescente presença internacional da Pluto TV se estende por três continentes e 26 países.

