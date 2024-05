Ana Beatriz Oliveira* OpenAI apresenta GPT-4o, modelo de IA mais rápido e com recursos avançados

A OpenAI anunciou nesta segunda-feira (13), o lançamento do seu novo modelo de inteligência artificial, chamado ‘GPT-4o’, disponível para desktop e dispositivos móveis, além de atualizações, que incluem um novo serviço de desktop e avanços em seus recursos de assistente de voz.

A nova versão é mais rápida que os modelos anteriores e foi programado para parecer “tagarela”, e às vezes até sedutor em suas respostas aos prompts. A novidade permite que o modelo leia e discuta imagens, traduza idiomas e identifique emoções a partir de expressões visuais. Também há memória para que possa recuperar prompts anteriores, pode ser interrompido, tem um ritmo de conversa mais fácil e permite o upload de imagens e documentos de áudio e texto.

O evento em que foi apresentado as novas funcionalidades, contou com uma demonstração ao vivo dos novos recursos de voz do modelo, com dois líderes de pesquisa da OpenAI conversando com um modelo de voz de IA. Outra demonstração usou a função de câmera de um telefone para mostrar ao modelo de IA uma equação matemática e, em seguida, o modo de voz do ChatGPT os orientou sobre como resolvê-la.

A apresentação também mostrou como interromper a voz da IA, e que ela pararia de falar rapidamente. O ChatGPT, está ficando mais “emocionalmente” inteligente. Apesar de pequenas falhas, a maior parte da demonstração ocorreu sem problemas e os recursos funcionaram conforme planejado.

Os novos recursos do aplicativo ChatGPT serão lançados para os usuários do ChatGPT Plus nas próximas semanas e posteriormente será disponibilizado para usuários gratuitos do ChatGPT. A empresa ressaltou que lançaria os recursos gradualmente para garantir que fossem usados ​​com segurança.

Embora a apresentação tenha sido feita pela própria empresa, e com recursos inovadores, é necessário e interessante acompanhar como o GPT-40 funcionará em grande escala e conforme as necessidades.

*Foto de capa: Reprodução/YouTube

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post OpenAI apresenta GPT-4o, modelo de IA mais rápido e com recursos avançados appeared first on ADNEWS .