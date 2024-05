Mídias sociais se tornaram o principal canal de publicidade global, revela WARC Media

O relatório Global Advertising Trends, publicado pela WARC Media, empresa do mesmo grupo do Festival Internacional de Criatividade de Cannes, ( Cannes Lions ), destaca o crescente domínio das plataformas sociais no cenário global da mídia, com um enorme impacto na forma como as marcas alcançam seus públicos. Segundo previsões recentes da WARC, a mídia social se tornou o maior canal de publicidade do mundo em termos de investimento, com uma projeção de alcançar US$ 247,3 bilhões em 2024, representando um aumento de 14,3% em relação ao ano anterior.

Dados da GWI indicam que o tempo gasto em plataformas sociais aumentou significativamente nos últimos anos, com um crescimento de 50% desde 2014, alcançando uma média diária de 152 minutos em 2024. Além disso, de acordo com a data.ai, o número de usuários em plataformas sociais aumentou 169% desde 2014.

“Grande parte do sucesso da mídia social foi impulsionado pelo notável renascimento da Meta. No entanto, o domínio das mídias sociais sobre os orçamentos também pode ser visto na ascensão do TikTok e no retorno ao crescimento de dois dígitos da receita de anúncios no Snapchat e no Pinterest. No entanto, com esse domínio, surgem desafios como o aumento das cargas de publicidade em ambientes sociais e o impacto da IA no planejamento de mídia. Neste relatório, apresentamos uma visão holística do cenário global das mídias sociais, que não mostra sinais de perda de impulso”, afirma Alex Brownsell, diretor de Conteúdo da WARC Media.

Estes são os principais insights destacados no Global Advertising Trends da WARC:

“A IA oferece novas e incríveis oportunidades para anunciantes sociais, fornecendo anúncios contextuais com vários anunciantes, mas isso pode não ser adequado para todas as marcas, como aquelas que precisam considerar fortemente a exclusividade e a adjacência”, comenta Rachel Morman, diretora global de Social da PHD Global.

REINO UNIDO: Os gastos com publicidade em mídias sociais no Reino Unido cresceram 15,6% em relação ao ano anterior em 2023 e a previsão é de que cheguem a £ 8,8 bilhões em 2025, de acordo com o último Relatório de gastos da AA/WARC. Grande parte desse crescimento é atribuída ao aumento dos gastos com formatos de vídeo social, com um aumento de 20,0% em relação ao ano anterior, de acordo com o IAB UK.

China: As principais plataformas sociais chinesas sofreram uma desaceleração na receita de anúncios desde 2021, no entanto, sinais de positividade estão surgindo: o aplicativo de compartilhamento de vídeos e fotos Xiaohongshu, com 312 milhões de MAUs na China, relatou seu primeiro lucro; e o Douyin, de propriedade da ByteDance, tem previsão de ganhar US$ 30,2 bilhões em receita de anúncios, US$ 7 bilhões a mais que o TikTok, seu irmão ocidental.

APAC: mais de 70% dos consumidores nos mercados asiáticos, incluindo a Indonésia e as Filipinas, usam a mídia social em vários estágios de suas jornadas de compra. Os dados da GWI mostram que os usuários de mídia social na APAC têm 11,2% mais probabilidade do que a média global de comprar um produto ou serviço semanalmente devido ao endosso de um influenciador de mídia social.

“O desafio continua sendo permitir que as marcas aproveitem seus próprios dados e análises para entender os públicos-alvo em um nível mais profundo, possibilitando experiências personalizadas em todas as mídias”, acrescenta Gillian Collison, diretora global de Social do GroupM.

O Global Ad Trends é um relatório trimestral que se baseia no conjunto de dados de inteligência de publicidade e mídia da WARC. Ele faz parte do WARC Media, um serviço de assinatura que fornece referências rigorosas e precisas, agregadas e verificadas a partir de mais de 100 fontes confiáveis, capacitando os tomadores de decisões de mídia a planejar estratégias com precisão.

