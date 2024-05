Adnews MC Daniel vira ‘KFC Daniel’ em campanha para promover os novos ‘Cubinhos de Frango’

Para lançar seu novo produto, “Cubinhos de Frango”, o KFC Brasil , parte do Grupo IMC, traz o icônico MC Daniel, popularmente conhecido como ‘Falcão do Funk’, como rosto de sua nova campanha.

“Sou apaixonado por frango frito desde pequeno, por isso, fechar parceria com uma marca mundialmente conhecida e com tanta credibilidade, como o KFC, é a realização de um sonho e o match perfeito! Estou super feliz porque sei que vamos entregar ao público algo realmente único, marcante e especial”, conta o artista e empresário.

Daniel Amorim Nicola tem 25 anos e nasceu em Taboão da Serra (SP). O MC, que despontou em 2022 e se tornou uma das sensações do funk muito além de São Paulo, é famoso por hits como ‘Revoada’ e ‘Tubarão Te Amo’, que também viralizaram no TikTok. Com uma personalidade única, alegre, divertida e sempre bem humorada, ele conquistou o carinho de uma legião de fãs. Atualmente, conta com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, tem feito muitas participações em programas de TV, e também atuado como empresário para apoiar e emergir artistas do Trap e do Funk.

“O KFC é uma marca criativa e inovadora, muito alinhada à irreverência e ao carisma do MC Daniel. E o fato de o frango ser uma de suas comidas favoritas torna essa conexão ainda mais autêntica. A campanha digital é uma maximização do lançamento dos Cubinhos de Frango, que veio para suprir uma nova ocasião de consumo junto ao público mais jovem”, destaca Willy Campos, diretor de Marketing do KFC no Grupo IMC.

KFC muda nome de MC Daniel

De olho nas tendências da GenZ, a rede acaba de lançar uma campanha digital com o cantor MC Daniel, em um viés divertido e provocador, ligado ao lançamento “Cubinhos de Frango”, feito 100% de peito de frango e empanado com a Receita Secreta do Coronel Sanders.

Essa é a primeira campanha publicitária com uma marca global de fast food na qual MC Daniel protagoniza.

O filme ‘KFC-Daniel’ destaca de maneira bem humorada e intensa a paixão do MC por frango frito, especialmente pelos novos “Cubinhos”. Após receber os lançamentos pelo delivery, MC Daniel prova o produto e imediatamente se apaixona pelo sabor e pela crocância, entrando em um transe que o leva ao êxtase. Nessa jornada, ele tem insights e muda seu nome de ‘MC Daniel’ para ‘KFC Daniel’, sacada genial e criativa da marca para provocar um concorrente.

“Nosso mantra é fazer uma marca pensar e agir como um creator, mesmo em uma ação pontual. Para apoiar o lançamento dos Cubinhos de Frango do KFC, criamos uma ação com o MC Daniel que carrega todos os elementos de linguagem nativa do social. Fizemos uma provocação que tem o humor e a irreverência presente nas redes. Falar a língua do público é a condição essencial para ser entendido e adotado”, explica Nelson Botega, Co-CEO & Partner da Snack Content, agência que assina o conceito e a criação da campanha digital.

