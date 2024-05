Adnews adidas e Flamengo renovam contrato e estendem parceria até 2029

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou a renovação de contrato com a fornecedora de material esportivo, adidas , até 2029. Com a ampliação, serão 16 anos ininterruptos de parceria no fornecimento de material esportivo.

“Nossa parceria com a adidas é um grande sucesso há mais de 10 anos. Esta união de duas marcas ícones do futebol mundial tem gerado excelentes resultados para as duas partes. Temos certeza de que os Mantos produzidos pela adidas vão continuar vestindo muito mais atletas e torcedores do Flamengo nos próximos anos e se eternizarão em novas grandes conquistas”, disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do clube.

Com a renovação, o clube deve receber entre R$ 70 e 90 milhões por ano da marca alemã. O Flamengo terá uma garantia mínima de R$ 44 milhões por temporada pagos em três parcelas (fevereiro, maio e agosto). Além disso, embolsará também outros R$ 13 milhões referentes ao retainer, taxa que se paga pela exclusividade. Também há como obrigação um valor mínimo de R$ 2 milhões para ações de marketing.

Por fim, há ainda cláusulas de bonificações em casos de títulos no futebol masculino e feminino. O Flamengo ainda disputa nesta temporada o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. O último acordo da adidas com o Flamengo foi anunciado em 2022 e era válido até 2025. Com os valores atuais, o clube já figurava no topo entre os acordos mais rentáveis de fornecimento de material esportivo.

“O novo acordo reforça uma parceria de muito sucesso, consolidada pelo lançamento de camisas que entraram para a história, em alguns dos momentos mais importantes do clube. Mais do que as conquistas vividas dentro de campo, tivemos a oportunidade de desenvolver em conjunto novos e desejados produtos, entre eles tênis exclusivos, projetos especiais como Outubro Rosa e Excelência Negra, linha Originals, colaborações especiais e a recente Fan Jersey. Nosso objetivo será sempre o de oferecer a mais diversa e qualificada linha de produtos com a credibilidade no futebol e no lifestyle das três listras para a apaixonada Nação Rubro-Negra”, destaca João Meyer, diretor sênior de Marketing da adidas Brasil.

*Com informações do MKT Esportivo/ Foto de capa: Divulgação/Flamengo

