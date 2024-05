Adnews Voluntários criam plataforma digital para facilitar resgates no Rio Grande do Sul

No estado do Rio Grande do Sul, uma iniciativa emergencial liderada por voluntários está auxiliando no socorro às vítimas da enchente. Em menos de 72 horas desde o seu lançamento, o ‘AjudeRS’, uma plataforma digital criada por um grupo voluntário de profissionais do mundo digital, já registrou mais de 2 mil ocorrências e facilitou mais de 500 resgates.

A ideia surgiu da urgência e do desejo de ajudar.

“Na sexta-feira à noite, me dei conta do tamanho da tragédia e me sensibilizei não só pelas pessoas, mas, me preocupei também com os animais a ponto de começar a procurar passagem aérea para a região. Foi quando o Caio Kaspary, meu companheiro, pensou em uma solução digital que conseguisse impactar um número maior de pessoas”, relata Thais Torres, uma das idealizadoras do projeto.

Juntamente com Pedro Elias, eles deram início à criação e implementação do projeto. Com a colaboração de amigos voluntários com diferentes expertises no mundo digital, desenvolveram em poucas horas o AjudeRS, uma plataforma disponível 24 horas por dia e acessível de qualquer dispositivo com conexão à internet.

O AjudeRS conta com um site que registra em formato de mapa a localização das pessoas que precisam de resgate, facilitando a coordenação das equipes de socorro. As solicitações de auxílio podem ser enviadas via WhatsApp, incluindo mensagens, áudios, fotos e vídeos.

À partir disso, o sistema automaticamente registra cada ocorrência na plataforma para que o time de base do AjudeRS entre em ação, garantindo que os voluntários se organizem e se movimentem de maneira mais estratégica, otimizando o tempo de resposta e aumentando as chances de sucesso no resgate das vítimas. Por meio da plataforma, os voluntários também podem registrar a localização e o status de pessoas isoladas, desaparecidas ou que já encontraram abrigo, auxiliando as equipes de resgate e os familiares em tempo real.

Criado de forma emergencial, o AjudeRS está em aprimoramento contínuo e está recebendo cadastro de voluntários de diferentes áreas e localidades que tenham interesse em colaborar com a causa. Com a proporção alcançada em tão pouco tempo, o objetivo agora é que a tecnologia que desenvolvida seja capaz de atender a eventuais novos desastres que possam acontecer no país.

Doação da PremieRpet para os pets

A responsabilidade social é um do s pilares da PremieRpet . E por meio do Instituto PremieRpet a empresa se mobiliza para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul . Até o momento, foram do a das mais de 6,5 toneladas de alimentos para cães e gatos, em um esforço contínuo de apoio ao povo gaúcho.

As rações chegaram ao Rio Grande do Sul por meio do Grupo de Resposta a Animais em De sastres (GRAD) e do Governo do Estado de São Paulo, que fez a entrega para o estado gaúcho. Com uma equipe técnica capacitada para agir em de sastres, o GRAD está atuando para promover ajuda humanitária aos animais e pessoas em vulnerabilidade na região. Neste momento difícil para todo o Rio Grande do Sul , a PremieRpet também está organizando campanhas internas de do a ções, em seus mais diferentes locais de atuação, de outros itens essenciais para as pessoas e animais, como águal potável, produtos de limpeza e higiene pessoal, alimentos e vestuá rio .

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Voluntários criam plataforma digital para facilitar resgates no Rio Grande do Sul appeared first on ADNEWS .