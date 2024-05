Adnews Raspa do tacho: confira as últimas campanhas do Dia das Mães

O Dia das Mães já passou, porém o Adnews ainda não está pronto para dizer adeus às emocionantes campanhas que marcaram essa data tão importante não somente para as mães de todo o mundo, mas também para a publicidade. Para aproveitar esse clima materno de muito amor e carinho até o fim, nossa equipe separou algumas campanhas para lá de tocantes nessa “raspa do tacho” especial. Vamos conferir!



“Kibon” te ver sorrindo

Para celebrar o Dia das Mães, Kibon , a marca líder nacional do mercado de sorvetes, preparou um filme especial para destacar a conexão que as mães criam com os filhos ainda durante a gestação. Com o tema “Que bom te ver sorrindo”, a campanha, idealizada pela Euphoria Creative, exalta a construção de memórias, demonstrando que mãe e bebê podem compartilhar a felicidade de saborear um sorvete, mesmo antes de se conhecerem pessoalmente.

Confira a campanha abaixo:

No vídeo emocionante, uma mulher grávida experimenta seu Kibon favorito antes de realizar uma ultrassonografia e se surpreende ao ver o bebê reagindo ao sabor consumido pela mãe na tela do equipamento.

“O que te faz sorrir? Uma pergunta muito simples, mas que pode ter várias respostas. Neste Dia das Mães trouxemos essa provocação, de ‘estudos que comprovam que bebês reagem a sabores durante a gravidez’, mas mais do que isso, mostramos que um Kibon pode despertar sentimentos incríveis e uma conexão entre as futuras mamães e seus bebês. Um conteúdo que ao mesmo tempo que faz sorrir, também emociona.” comenta Marcelo Rizerio, cofundador e CCO da Euphoria Creative.

E a situação não é hipotética, um estudo inédito conduzido pelo Laboratório de Pesquisa Fetal e Neonatal da Universidade de Durham, no Reino Unido, e publicado na revista Psychological Science, comprovou que os fetos, entre 32 e 36 semanas, reagem com a mudança das expressões faciais, sorrindo ou “fazendo cara de choro”, de acordo os alimentos ingeridos pela mãe e que isso pode até mesmo determinar as preferências no paladar da criança ao longo de sua vida.

“Para Kibon, que tem a felicidade como propósito e é uma marca presente em diferentes momentos marcantes e que criam memórias na história das pessoas, é muito poderoso poder celebrar esta data mostrando a conexão de mãe e filho através do simples ato de comer um sorvete. Esta ação reforça não só este vínculo, mas também a delícia que é poder tomar o seu sorvete preferido com quem você ama”, comenta Camila Conti, head de Marketing de Sorvetes na Unilever.

A ação, que foi dividida nas redes sociais da marca, também contou com a participação de influenciadoras como Gabi Luthai, Jessi Neto, Branca Feres, Nathalia Cruz e Luana Monfradini, reagindo ao momento e dividindo suas experiências com a gestação. Além disso, os consumidores também tiveram a oportunidade de ganhar cupons com descontos exclusivos, que foram divulgados nas redes sociais da marca, para garantir um toque especial de Kibon no almoço de Dia das Mães.

Presente em todos os momentos

Com um portfólio extenso de sabores, Kibon tem se conectado cada vez mais aos novos hábitos de consumo dos brasileiros, provando como o sorvete pode ser uma opção saborosa de snack, para ser consumida de qualquer forma, hora e local.

O filme “Que bom te ver sorrindo”, criado especialmente para a data, é um desdobramento da campanha “Que bom que tem Kibon”, lançada pela marca no início do ano e que reforça o objetivo em se aproximar do consumidor a partir da criação de bons momentos, promovendo iniciativas e experiências únicas.

Novalgina – O maior sol que existe

Novalgina , marca da unidade de consumo na Sanofi, fez uma emocionante homenagem que destacou a importância da presença materna na vida das pessoas. Criada pela Publicis Brasil, agência do Publicis Groupe, a campanha utilizou inteligência artificial para enfatizar o poder do maior sol que existe: uma mãe.

O filme faz parte da nova campanha da marca que teve início em janeiro, quando Novalgina lançou seu novo posicionamento e apresentou o poder do sol que cada um tem, que brilha em quem está ao redor quando estamos bem e presentes. A homenagem de dia das mães teve início com um filme digital, criado pela Publicis e publicado nos perfis de Novalgina, que simula o uso de inteligência artificial (IA).

Confira a campanha abaixo:

O vídeo começa com uma tela preta, onde são inseridos alguns comandos para o robô de AI, pedindo para gerar formas de sóis: um sol, depois, um sol brilhante, na sequência, um sol ainda mais brilhante e que ilumina tudo a sua volta; gradualmente aumentando a importância e proporção desse mesmo sol, transmitindo a ideia de crescimento e transformação a cada nova etapa e comando.

Quando parece que o sol não pode ficar ainda maior, uma surpresa emocionante é revelada: a inteligência artificial sugere imagens de mães com seus filhos, destacando a importância da presença materna e no ato do acolher materno. Tudo isso para demonstrar que a presença materna é fundamental e transformadora e que Novalgina é uma verdadeira parceira na jornada de saúde junto a pais e mães.

A marca também convidou o público a compartilhar histórias inspiradoras em suas redes sociais, por meio da hashtag #MINHAMAEMEUSOL, contando momentos em que suas mães foram um “sol” em suas vidas e como a presença materna foi significante.

O movimento para o mês das mães faz parte do manifesto lançado por Novalgina este ano, que coloca o sol como elemento central de suas comunicações para reverberar a importâncias das conexões humanas que iluminam a vida umas das outras.

“Preparamos uma série de iniciativas e ações inspiradoras que reforçam o compromisso de Novalgina em promover a presença transformadora entre as pessoas, combatendo as dores e proporcionando apoio em momentos difíceis”, comentou Marília Zanoli, diretora de Marketing em Consumer Healthcare na Sanofi.

Para potencializar o alcance da mensagem, influenciadores digitais e perfis de buzz se juntaram à Novalgina para inspirar ainda mais pessoas a celebrarem o amor e o apoio de suas mães.

Além disso, no Dia das Mães, a marca esteve presente na televisão, com inserções durante o futebol na TV Globo e filmes de 15’ segundos em toda a programação nacional, levando ainda mais visibilidade para esta importante homenagem.

Banco do Brasil – Mãe é a fã nº 1

Os atletas do squad BB e suas fãs nº 1, suas mães, protagonizam momentos especiais e emocionantes em nova campanha do Banco do Brasil . O filme de Dia das Mães, lançado na última quinta-feira (9), reforça a assinatura “Fã do esporte brasileiro” e exalta o apoio contínuo do Banco ao esporte nacional, com momentos da vida real dos campeões Rayssa Leal, Ítalo Ferreira, Filipe Toledo e Carol Solberg, ao som da canção “Dona Cila”, de Maria Gadú.

Assista o vídeo abaixo:

Além do filme, histórias dos skatistas Raicca Ventura e Augusto Akio, o Japinha, e dos surfistas Tatiana Weston e Ítalo Ferreira são contadas de maneira divertida em websérie com animações feitas pela ilustradora Rafaella Tuma.

“Fazer as pessoas rirem está na essência das minhas ilustrações e, para essa parceria com o BB, eu quis manter a ideia do apoio incondicional das mães pelos filhos, especialmente por aqueles que são atletas e campeões, de forma emocionante e divertida”, conta Rafaella.

No ar desde o dia 3 de maio, os filmetes de 60 segundos são narrados pelos atletas. Para fechar a websérie, o Banco apresentará o relato de uma colaboradora homenageando sua filha. O objetivo é fortalecer a imagem dessas mulheres como pilares de suporte e amor incondicional na vida dos seus filhos de uma forma otimista e bem-humorada.

“O Dia das Mães é mais uma data em que temos a oportunidade de celebrar a potência da mulher e, com as histórias reais dos nossos atletas ganhando vida em ilustrações, pudemos criar essa atmosfera de profunda conexão e amor”, comenta Paula Sayão, diretora de Marketing e Comunicação do Banco do Brasil.

A nova campanha é assinada pela WMcCann e também foi lançada para a TV aberta e digital. A estratégia de mídia inclui conteúdo para plataformas como YouTube , Meta e TikTok .

Veja alguns episódios da websérie:

Japinha

Raicca Ventura

Tati

Centrum Maternity

Durante o jogo contra o Fortaleza, válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, a camisa do Botafogo estava diferente. No lugar da marca Centrum , o suplemento multivitamínico nº 1 do mundo e marca da empresa global de saúde Haleon estampou, na manga esquerda, o nome das mães dos jogadores do alvinegro em homenagem pelo Dia das Mães.

Do lado direito, estava gravado o novo lançamento da marca, Centrum Maternity 3 em 1, multivitamínico desenvolvido para proporcionar o cuidado que as mães e os bebês precisam em toda a jornada: no planejamento da gravidez, na gestação e na amamentação. Rico em ferro e em vitaminas do complexo B, o suplemento ajuda a reduzir a sensação de cansaço, auxiliando na energia e na disposição. Em sua fórmula, o produto contém ainda vitamina C, magnésio e zinco, nutrientes fundamentais para a imunidade e para a formação dos ossos do bebê.

“Ao lançar Centrum Maternity 3 em 1, num dos campeonatos mais disputados do mundo, temos uma visibilidade que poucas mídias podem proporcionar. E ao conectá- lo ao Dia das Mães, uma das datas mais celebradas pelo brasileiro, geramos uma conexão emocional imediata com nosso público, e consequentemente, maior engajamento com a marca”, explica Rafael Jones, diretor de Mídia América Latina da Haleon.

Centrum estendeu a homenagem ao público em geral ao conceder desconto de 10% na compra de Centrum Maternity, nos sites da Drogasil e da Droga Raia, até o dia 31 de maio.

“Centrum Maternity 3 em 1 é mais uma inovação de Centrum, que está sempre em movimento para adequar-se às necessidades dos seus consumidores, trazendo uma linha completa para os brasileiros”, diz Mariana Rosa, head de Marca da Haleon.



