iFood, Vivo e mais se unem à CazéTV para as Olimpíadas de Paris 2024

Com os Jogos Olímpicos de Paris 2024 cada vez mais próximos, a CazéTV, emissora oficial do megaevento, anunciou os novos patrocinadores para suas transmissões, sendo eles o Banco do Brasil , Corona , Esportes da Sorte, Hellmann’s , iFood , Vivo, Visa e Volkswagen . O canal também fechou cotas de apoio com Airbnb , Estácio e Subway .

Os anunciantes contarão com ações de marketing durante as transmissões em Paris e ativações nos estúdios da CazéTV.

“Nossas equipes já estão trabalhando para que esse ambiente de grandes eventos esportivos e enormes audiências seja o lugar perfeito para que a gente continue criando ações com as marcas e alimentando as conexões com os fãs. Esse é o nosso propósito, e é o que vamos entregar na Euro e nas Olimpíadas”, comentou Fabio Medeiros, head de Conteúdo da CazéTV.

Essa estratégia reforça o sucesso do canal em eventos esportivos de grande porte, como as Copas do Mundo Masculina e Feminina e os Jogos Pan-Americanos. Com audiências projetadas para as Olimpíadas e a Eurocopa deste ano, de acordo com os números recordes alcançados durante a Copa do Mundo, a CazéTV está se consolidando como uma das principais emissoras para os fãs de esportes e para as marcas.

“Projetamos audiências nas Olimpíadas e na Euro com o mesmo tamanho das que tivemos na Copa do Mundo. Alcançamos os maiores números nos ambientes digitais da história. Os dois eventos têm essa vocação de ir além do universo esportivo. É muito bom ver que as grandes marcas reconhecem essa oportunidade e entendem que a CazéTV é um lugar para criar conversas com as pessoas que elas desejam se conectar”, compartilhou o head de Vendas Publicitárias da LiveMode, empresa por trás da CazéTV, Gui Lenz Cesar.

