Adnews Documentário do Tomorrowland recebe o maior prêmio de publicidade do mundo

‘We are Tomorrow ft. Alok’ é premiado na categoria Video – Events & Live Streams.

O Tomorrowland, maior evento de música eletrônica do mundo, junto com a Amazon Music, recebeu o maior prêmio de publicidade do mundo, o Webby Awards , pelo seu documentário “ We are Tomorrow ft. Alok ”, na categoria Video – Events & Live Streams. O Webby Awards é apresentado pela Academia Internacional de Artes e Ciências Digitais (IADAS), a principal organização internacional de prêmios que homenageia a excelência na Internet e a cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá em Nova York no dia de hoje. Dirigido por Wim Bonte, o documentário é uma jornada cinematográfica de 30 minutos que retrata as histórias do produtor brasileiro Alok e sua família, dois refugiados ucranianos, Veronika e Mykola, do peruano Carlos que conheceu no festival seu parceiro, o arquiteto de Antuérpia, Kurt, e do índio-australiano Alwyn, que trouxe sua irmã na aventura pela primeira vez.

Em colaboração com a Amazon Music, “We Are Tomorrow” oferece uma visão aprofundada da música e da comunidade global que define o Tomorrowland, transcendendo preconceitos em relação à cena eletrônica e oferecendo aos espectadores uma visão íntima do icônico festival ao apresentar os diferentes protagonistas de uma forma crua e autêntica durante a sua viagem e até a celebração do festival.

“É de grande conquista para a nossa cena ter o reconhecimento do maior prêmio de publicidade do mundo. Percebo um crescente interesse na música eletrônica não apenas por parte do público, mas por toda a indústria do entretenimento. O Tomorrowland, mais uma vez, nos insere em uma vitrine de grande importância e traz uma renovação da cena eletrônica para o mundo”, afirma o produtor musical, Alok, que vai ser se apresentar no Tomorrowland Brasil no dia 13 de outubro em Itu, SP.

O documentário “We are Tomorrow” está disponível no canal do YouTube do Tomorrowland e você pode assistir abaixo:

Serviço

Tomorrowland Brasil 2024

Data: 11, 12 e 13 de outubro de 2024

Horário: das 13h à 1h

Local: Parque Maeda | Rod. Dep. Archimedes Lammoglia, Km 18 – Itu (SP)

Local: Parque Maeda | Rod. Dep. Archimedes Lammoglia, Km 18 – Itu (SP)

