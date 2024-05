Adnews Bauducco e Netflix se juntam em parceria inspirada em Bridgerton

A Bauducco , uma das marcas mais valiosas e consumidas do Brasil, se une à Netflix e à Shondaland para lançar uma linha exclusiva de produtos e receitas inspirados em Bridgerton, um dos maiores sucessos da Netflix. A terceira temporada da série será dividida em duas partes de quatro episódios cada, a Parte 1 com estreia em 16 de maio de 2024 e a Parte 2 com estreia em 13 de junho de 2024 na Netflix.

Para trazer o universo Bridgerton de vez à vida real, a Bauducco preparou ainda várias ativações, entre elas, uma experiência imersiva na Casa Bauducco da Av. Paulista, em São Paulo (SP), que terá ainda decoração inspirada na série, de maio até junho de 2024. A campanha ‘Encontro Irresistível’, foi assinada pela GALERIA.ag.

A edição especial de Bauducco Choco Biscuit, um produto que combina um biscoito crocante e uma barra de chocolate, traz um ícone exclusivo, uma coroa, que é a cara da realeza Bridgerton. Este item está disponível em uma versão presenteável nos principais varejos do Brasil (preço sugerido: R$ 19,90).

As unidades da Casa Bauducco também têm uma edição limitada de presenteáveis, como o Palmier Chocolate Rubi (preço sugerido: R$ 49,90) e o Muffin Frutas Vermelhas Casa Bauducco e Bridgerton, sendo o último apresentado em duas opções de embalagem, unitário R$12,90 e embalagem presenteável com três unidades R$39,90.

A cafeteria ainda conta com surpresas temáticas no seu menu: Bauduccino com geleia de frutas vermelhas e Bauducco Choco Biscuit no chantilly (R$26,90); e Fatia de Panettone ou Chocottone com geleia de frutas vermelhas e Bauducco Choco Biscuit (R$24,90).

E se você pudesse viver uma experiência, em Londres, inspirada na série? Os consumidores que comprarem produtos Bauducco durante o período de 2 de maio até 3 de julho poderão participar de uma promoção exclusiva na plataforma oficial da Bauducco.

A promoção se destaca nos pontos de venda tradicionais, Bauducco Lojas e Casa Bauducco, com materiais promocionais, e uma presença notável em locais estratégicos. Será uma promoção com prêmios instantâneos, semanais e o prêmio final de uma viagem com acompanhante para Londres, na Inglaterra, onde Bridgerton é ambientada. Para participar, basta cadastrar o cupom da compra no site oficial do programa ‘Bauducco Todo Dia’.

A parceria com a Netflix e Shondaland acontece dentro do movimento de “contemporanização” da Bauducco e tem por objetivo fortalecer a sua conexão com o público jovem. O ‘match’ foi instantâneo, afinal, Bauducco e Bridgerton são fenômenos extremamente devoráveis, abordam narrativas contemporâneas e valorizam o sentimento chamado família. A parceria também é o primeiro projeto unificado da love brand Bauducco e da Casa Bauducco, rede de franquias de cafeteria que conta com mais de 160 lojas por todo Brasil, que integra portfólio, campanha, promoção e ativações.

“Na Bauducco, somos movidos a criar experiências. Por isso, nosso time fez uma verdadeira imersão no universo de Bridgerton e, como resultado, temos um portfólio ideal para todos os fãs: os que vão ‘maratonar’ os novos episódios, os que querem entrar nessa atmosfera ou os que gostariam de presentear alguém especial com um item exclusivo. Além disso, estamos propondo uma jornada de consumo completa, dos produtos que podem ser consumidos no lar às experiências e Casa Bauducco e Bauducco Lojas”, garante André Britto, CMO da Bauducco.

De acordo com o executivo, o ‘Encontro Irresistível’ traz uma campanha 360º que vai do digital ao varejo, buscando presença em todos os pontos de contato com o target jovem e trazendo a atmosfera de Bridgerton para unidades da Casa Bauducco, com o universo da série se materializando na vida real. Para desenvolver toda campanha, ativações e promoções, a Bauducco contou com a parceria das agências GALERIA.ag, Ampfy e Bullet.

