Amaggi lança campanha focada em diversidade e inclusão à procura de novos talentos

A Amaggi se inspira em pilares de diversidade e inclusão para apresentar sua nova campanha publicitária. A companhia, uma das maiores do Brasil na cadeia de grãos e fibras, reforçou a sua comunicação na atração de novos talentos, em especial as pessoas com deficiência.

Criada pela agência Renca, a campanha traz o conceito ‘Na Amaggi, a sua diferença faz toda a diferença’. Sua principal peça, um filme de 90 segundos, apresenta um rapaz com Síndrome de Down acompanhando notícias e indicações sobre um processo seletivo da empresa, com foco em pessoas com deficiências. A história mostra sua trajetória até o escritório, como se fosse um dos candidatos, quando se revela que ele é, na verdade, o analista de recursos humanos, entrevistando e contratando uma mulher cadeirante.

“Muita gente ainda enxerga o Agro como um mercado de trabalho com poucas oportunidades para as pessoas com deficiência. O objetivo desta campanha é mostrar como a nossa empresa atua não apenas gerando oportunidades de trabalho, mas também valorizando a presença desse público e incentivando a chegada de mais talentos. Uma forma efetiva de gerar um impacto positivo na sociedade, agregando valor de marca e qualificando os resultados da empresa”, afirma Daniel Escobar, gerente de Comunicação Corporativa da Amaggi.

Segundo dados do IBGE, o Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência, mas somente 28,3% delas estão empregadas.

“Trouxemos atores que representam de verdade esse grupo para contar a história de forma mais natural, humana e positiva possível, fazendo com que os candidatos e os colaboradores atuais se sentissem realmente encorajados e representados por uma marca que acolhe a diversidade dentro e fora do campo”, completa Natalia Teixeira Darini, sócia e CEO da Renca.

