Adnews Vivo e Africa Creative criam projeto com alerta para os riscos dos jogos online para crianças

Crianças e jovens estão cada vez mais imersos no mundo eletrônico, principalmente no universo de games, e hoje estudos globais apontam que uma criança pode consumir até mais tempo, mais dinheiro e ter mais ansiedade do que um apostador profissional. Diante desse cenário, a Vivo e a agência Africa Creative , com o apoio técnico do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP-SP), criaram uma plataforma que busca contribuir para o uso mais consciente dos jogos online pelo público infantil.

A plataforma, batizada de Geração Vegas, tem como uma das funcionalidades ajudar na detecção do comportamento excessivo de crianças em jogos online que vem preocupando pais e familiares ao redor do mundo, além de apoiar com informações relevantes sobre o tema.

“A Vivo é uma marca que procura criar diálogos construtivos sobre temas contemporâneos e ligados com os desafios da vida digital, por isso queremos também colocar ferramentas à disposição para tornar essa relação com os jogos mais equilibrada e saudável”, afirma Marina Daineze, diretora de Marca e Comunicação da Vivo.

Na plataforma, pais e cuidadores poderão realizar um teste em que eles mesmos respondem para saber se a criança está jogando além do normal e encontrarão sugestões e orientações que podem ajudar a dar os primeiros passos para lidar com a situação. Toda produção de conteúdo da plataforma e suporte foram feitos em parceria com Luiza Brandão, psicóloga especialista em comportamento de crianças e adolescentes, que atende famílias que passam por esse problema há sete anos e realizou um artigo para a sua Pós-Graduação em Psicologia Clínica na Universidade de São Paulo (USP) sobre os fatores associados ao uso indevido de vídeo games entre adolescentes brasileiros.

“Idealizar esse projeto ao lado de Vivo é um enorme orgulho para mim e para Africa Creative. Eu como pai, não poderia deixar de me preocupar com as crianças e adolescentes que estão cada vez mais presentes no universo dos games. É muito importante usar toda a criatividade da Africa e influência de Vivo para ajudar famílias a prevenir e auxiliar essa situação da melhor forma: com informação. Novos tempos pedem novas discussões: precisamos usar a criatividade a favor da sociedade e acompanhar as tendências digitais”, comenta Sergio Gordilho, copresidente e CCO da Africa Creative.

Nas redes sociais da marca serão divulgadas imagens impactantes, produzidas por inteligência artificial, que retratam essa realidade. Por fim, será implementada uma estratégia de search no Google, para responder às perguntas mais procuradas pelos pais e familiares no site de busca.

“É importante entendermos que os videogames podem ser incríveis ferramentas de entretenimento e aprendizagem, porém, o seu uso sem cuidados por crianças e adolescentes pode levar a desfechos catastróficos. Para oferecermos esse cuidado, é essencial educarmos os pais sobre como eles podem prevenir desfechos problemáticos cuidando do acesso que os filhos terão a essas mídias, levando em conta o momento de desenvolvimento das crianças e adolescentes. É esse imprescindível lugar que a plataforma entra, centralizando informações de base científica aos pais, numa linguagem acessível a eles, permitindo que eles façam escolhas conscientes e saudáveis, em prol do desenvolvimento de seus filhos”, explica Luiza Brandão.

A presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP SP), que completa 50 anos em 2024, falou sobre o compromisso social da Psicologia.

“Destacamos que ações de promoção à proteção integral e assistência são fundamentais para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, e são parte do compromisso social da Psicologia”, reforça Talita Fabiano de Carvalho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vivo (@vivo)

Ficha Técnica

Título: Geração Vegas

Cliente: Vivo

Produto/Serviço– Institutional

Agência: Africa Creative

CCO: Sergio Gordilho

ECD: Angerson Vieira

Head de arte: Hugo Aranha

Diretor Criativo: Pedro Reis

Time de criação: Gustavo Zordan, Zeca Castilho, Samoel Junqueira, Bernardo Silveira, Robson Barreto, Giovanna Lima, Sergio Gordilho e Juliana Leite

co-COO: Heloisa Pupim

Atendimento: Camilla Steiman, Larissa Bertin e Natalia Chamadouro

Mídia: Pedro Eustáquio, Jefferson Sales, Tatiana Araujo e Danielle Laterza

Planejamento: Ana Kuroki; Anne Corbucci, Nathalia França e Katiane Souza

Social: Patricia Colombo, Aline Botelho, Naty Moreno e Aline Khoury

VP de Projetos Especiais e Conteúdo Criativo: Juliana Leite

Diretora de Projetos Especiais: Lica de Souza

Gerente do Projeto: Giovanna Lima

Produtores Criativos: Lais Cattena, Thays Miranda, Theo Etlin, e Raquel Martins

Assistente de Produção: Valentina De Luca

Estagiária: Marina Rabello

Head de Talents: Fernando Alonso

Gerente: Paola Arnelas

Produtores: Carolina Barakat, Leandro Motta, Gabriella Marlene e Thais Freitas.

Diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais: Raphael Vandystadt

Produtora: Saigon Filmes

Diretores: Vellas e Rafa Di Celio

Produtores Executivos: Marcelo Altschuler, Carol Pessini

Head de Sales e Estratégia: Victoria Scaff

Atendimento: Bruna Chamlian, Patricia Aguiar,, Giovanna Saad, Karin Diniz

Cordenação de Produçao: Katiucia Soares, Thalita Machado

Diretor de Fotografia: Will Etchebehere

Service: Metanoia Content, Federico Ameglio e Veronica Berta

Assistente de Direção: Lu Camargo

Cordenação de Pós-Produção: Roberta Bruzadin

Atendimento de Pós-Produção: Claudia Rocha

Finalizador: Fabio Abreu e Roberta Bruzadin

Montador: Ivan Kanter

Cor: Osmar Jr.

Finalizador: Leandro Pena e Marcio Mattos

Pós-Produção de imagens de IA: Studio Boreal

Produtora (vídeo com especialista): silviomedeiros.net

Diretor e Fotografia: Silvio Medeiros

Maquiagem: Alexandra Batista de Araujo

Produtor de Locação: Calixto

Assistente de direção: Márcio Costa

Som direto: Augusto Bispo

Produtora de Áudio: Antfood Music & Sound Design

Direção Criativa: Lou Schmidt, Fernando Rojo e Tiago Mago

Produção Executiva: Renato Castro e Christiane Rachel

Produção Musical: Lou Schmidt, Fernando Rojo, Tiago Mago, Luis Bergmann, Lucas Baldin e Vinicius Nunes

Coordenação de produção: Fernando Ianni e Monique Munhoz

Finalização: Bruno Broaska, Fabian Jorge e Pablo Homem de Mello

Especialista: Luiza Brandão

Apoio Técnico: Conselho Regional de Psicologia de São Paulo

PR Nacional: Loures

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Vivo e Africa Creative criam projeto com alerta para os riscos dos jogos online para crianças appeared first on ADNEWS .