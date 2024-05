Adnews Tiktok e Meta anunciam medidas para identificar conteúdos gerados por IA

Em resposta ao rápido avanço da tecnologia de inteligência artificial generativa e às preocupações crescentes sobre desinformação online e deepfakes, o TikTok começará a rotular automaticamente conteúdos gerados por IA para promover transparência e autenticidade na plataforma, elementos fundamentais para a comunidade do TikTok.

Plataformas como TikTok, Meta , X e YouTube têm explorado o uso de IA generativa para oferecer novas ferramentas e recursos aos usuários, mas também encaram o desafio de lidar com conteúdo gerado por IA de baixa qualidade e os potenciais abusos, como deepfakes enganosos, principalmente no atual período eleitoral no Brasil, Estados Unidos e outras partes do mundo.

Nesse sentido, o TikTok anunciou ontem (9) a adesão a uma coalizão com a OpenAI e Adobe para incorporar credenciais de conteúdo em produções feitas por inteligência artificial. Essa medida irá abranger conteúdos criados a partir da ferramenta Firefly da Adobe, os geradores de imagens do TikTok e o Dall-E da OpenAl. A iniciativa, que reforça o compromisso das empresas para enfrentar os desafios impostos pelas novas tecnologias, promete garantir a autenticidade do conteúdo.

No mesmo sentido, recentemente a Meta anunciou que marcará conteúdos gerados por inteligência artificial com o selo “Made by AI” (do inglês, “Feito por IA”), que funciona por meio da detecção de marcadores invisíveis colocados pelas gigantes da tecnologia, como Adobe, Microsoft , Midjourney, Google , OpenAI e outras. A empresa de Mark Zuckerberg também está desenvolvendo um sistema que detecta e classifica deepfakes.

Apesar dos esforços contínuos das empresas, é importante reconhecer que a detecção e marcação de conteúdos gerados por IA é um campo em constante evolução, e que atores mal-intencionados podem buscar maneiras de contornar essas medidas.

*Com informações da EXAME

