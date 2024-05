Enzo Souza* Garfield invade redes sociais e metrô de SP em campanha para novo filme

O maior fã de lasanha e hater de segundas-feiras do mundo, Garfield, chegou aos cinemas do Brasil no dia 1º de maio com seu mais novo filme. Para incentivar o público a assistir ‘Garfield – Fora de Casa’, o gato mais amado da cultura pop está estrelando uma série de ações de divulgação.

Para te deixar por dentro de tudo que está acontecendo, o Adnews traz as principais ações de marketing envolvendo o longa-metragem. Vamos nessa!

Garfield na companhia de Kwai

O protagonista do filme estrelado por Chris Pratt (Guardiões da Galáxia) e Samuel L. Jackson (Vingadores) dominou o canal oficial do Kwai para contar um pouco sobre seu novo longa ao lado do seu fiel parceiro de aventuras, o cachorro Odie.

Para entrar no clima do filme, os usuários do aplicativo estão sendo convidados a publicar vídeos com a hashtag #GarfieldNoKwai.

O gatinho aproveitou a parceria com o Kwai para visitar o escritório do aplicativo em São Paulo, e a combinação foi amor à primeira vista. Um ambiente laranja, com muitos sofás e uma copa inteira à disposição parece o lugar dos sonhos para o gatinho, que foi mimado pela equipe do app com um estoque especial de lasanhas. Você pode conferir a visita completa de Garfield no escritório nas redes sociais do Kwai.

AdoroCinema, TudoGostoso e Patas da Casa

Ainda no meio digital, o novo filme do Garfield conta com uma estratégia de divulgação nos sites da Webedia Brasil, sendo eles AdoroCinema , TudoGostoso e Patas da Casa.

Os portais foram escolhidos por conseguirem dialogar com o público-alvo do filme, que é direcionado para toda a família.

Segundo o diretor de Vendas da Webedia Brasil, Rafael Matias, isso “permite uma veiculação de campanha mais eficaz, orgânica e com oportunidades para trabalhar o interesse e engajamento dos conteúdos”.

Ao lado de AdoroCinema, a campanha recebeu uma série de conteúdos especiais sobre o filme para as redes sociais. Em um dos vídeos, gatos filhotes laranjas, parecidos com o baby Garfield, aparecem para incentivar a adoção.

Com o site TudoGostoso, a famosa lasanha do Garfield virou pauta no vídeo onde o chef Gabriel Frazão prepara o prato favorito do gato. Os bastidores do vídeo estão disponíveis nos stories do Instagram e Facebook do TudoGostoso.

Já no site e nas redes sociais de Patas da Casa, o público pode encontrar curiosidades sobre a espécie do Garfield e um CTA ou “Call to Action” (do inglês, “Chamada para a Ação”) com uma comunicação orgânica para o lançamento. Confira abaixo:

Invadindo o Metrô de SP

As viagens dos paulistanos ficaram mais divertidas no último domingo (5), pois Garfield chegou com tudo para animar a estação de metrô Corinthians-Itaquera (Linha 3-Vermelha) um dia antes da tão temida segunda-feira. No metrô, os passageiros puderam interagir e tirar fotos com o gato mais preguiçoso do mundo.

A ação foi realizada por meio de uma parceria entre o Metrô de São Paulo e a produtora de animação responsável pelo filme, a Sony Pictures, para levar o tema do filme, “Fora de Casa”, para a vida real.

