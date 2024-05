Adnews Com temática antirracista, nova camisa ‘blackout’ do Corinthians alcança sucesso de vendas

O Corinthians e Nike lançaram as novas camisas para a temporada. Sob o mote da campanha ‘Nossa história é uma página em preto’, clube e marca se uniram também para promover iniciativas de combate ao racismo. A equipe de futebol masculina estreou em campo com o uniforme dois, “blackout”, no jogo contra o Fortaleza no último sábado (4), na Neo Química Arena.

Predominantemente branca, a nova camisa principal traz detalhes em degradê do branco para o preto nas mangas e na barra da camisa. Já o segundo uniforme apresenta um padrão “blackout”, totalmente preto.

Ações de combate ao racismo

Em um contexto em que pelo menos 41% dos jogadores e profissionais que atuam nos principais campeonatos do país já sofreram racismo, são cruciais ações para combater esse problema. Para isso, o clube e a marca promovem, em parceria com o Observatório da Discriminação Racial do Futebol (ODRF), sessões de letramento racial para atletas das categorias de base, elencos profissionais (masculino e feminino) e funcionários.

Também será disponibilizada a cartilha “Combatendo o Racismo no Futebol”, material que servirá como referência para ações com a torcida ao longo do ano e que está disponível gratuitamente em nike.com.

Já em colaboração com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), será lançado um edital em 15 de maio contemplando 20 jovens negros com bolsas de estudo integrais para o curso de administração da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), o qual contará com disciplinas voltadas para o mercado esportivo. Além disso, os estudantes receberão auxílio financeiro e apoio psicossocial durante o período de graduação.

Das 20 bolsas, nove serão destinadas a participantes das iniciativas sociais apoiadas pela Nike em São Paulo, por meio da Fisia, distribuidora da marca no Brasil. Outras nove serão para jovens vinculados ao CIEE e duas para atletas federados pelo Corinthians. A iniciativa busca aumentar a representatividade negra na gestão do esporte. Em complemento, o clube se compromete a priorizar a contratação desses estudantes em futuros processos seletivos.

A campanha ‘Nossa História É uma Página em Preto’ é um chamado coletivo para a luta antirracista. Assinada pela agência Wieden + Kennedy SP, a campanha conta com um filme manifesto e é protagonizada pelo ex-jogador Wladimir, a cantora e rapper Negra Li, os atletas do elenco atual Wesley, Raniele, Yasmim e Ju Ferreira, a ex-jogadora Grazi, e a estudante Anna Beatriz, representando assim o protagonismo negro de diferentes gerações na história do clube.

Sucesso de vendas

Três dias após o lançamento do novo uniforme do Corinthians, a ShopTimão, loja online oficial do clube gerida pela Netshoes, registrou um aumento de 184% nas vendas da camisa II do Timão, na comparação com o mesmo período de comercialização em 2023. E a peça rapidamente se esgotou.

O modelo 2, que já foi visto dentro de campo, apresenta um padrão “blackout”, totalmente preto, caiu nas graças da torcida. O sucesso desta peça foi tamanho que, mesmo na soma das vendas dos modelos I e II da temporada passada, ela tem um total 31% maior. Além disso, a ShopTimão já vendeu, em 2024, o equivalente aos primeiros 17 dias de vendas do manto de 2023.

