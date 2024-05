Adnews Burger King celebra Dia das Mães com campanha inspirada em “síndrome do príncipe destronado”

Rede de fast food oferece promoções exclusivas, combos com preços especiais e pontos no Clube BK.

Se você tem pelo menos um irmão mais novo, provavelmente vai se lembrar da sensação de ciúmes que sentiu na primeira vez que o viu. A competição pela atenção materna é natural, e a “síndrome do príncipe destronado” foi o enfoque criativo da campanha “Long Live the King”, do Burger King , criada pela VML Espanha e veiculada no Reino Unido, com o reforço de que no BK você nunca deixará de ser um rei.

No Brasil, a campanha foi adaptada pela JOTACOM para o contexto do Dia das Mães e está sendo veiculada desde o dia 8 de maio nas redes sociais da marca. Confira abaixo:

E para reforçar que no BK você realmente sempre vai ser rei, desde o dia 9 até 26 de maio, na compra de 1 combo da linha Whopper Especiais (Whopper Bacon Catupiry, Whopper Barbecue Bacon, Whopper Duplo, Whopper Furioso e Whopper Rodeio) você ganha mais 1 Whopper, em pontos no programa de fidelidade da marca, o Clube BK.

Não há limite de compras por CPF e os pontos creditados, equivalentes à 1 Whopper individual, terão a validade por 7 dias. Para receber, é necessário apresentar o CPF na hora da compra independente no canal de atendimento (balcão, totem, Clique e Retire, BK Drive ou BK Delivery).

Além disso, estão sendo disponibilizados cupons exclusivos no aplicativo do BK para que todos possam se deliciar ao comemorar a data com suas rainhas. O primeiro é composto por 1 Combo Chicken Duplo + 1 Combo King Jr. a partir de R$49,90; já o segundo conta com 1 Combo Mega Stacker Cheddar 2.0 + 1 Combo King Jr., a partir de R$62,90. Essas ofertas não estarão disponíveis no BK Delivery e nem em agregadores.

FICHA TÉCNICA

Agência: JOTACOM

Campanha: Dia das Mães

Cliente: Burger King Brasil

Produto: Institucional

VP de Criação: Fabio Mello

Head de Criação: Luiz Barrela

Diretor de Criação Associado: Fellipe Camarossi, Matheus Mendes

Criação: Beatriz Ottaiano, Gabriel Souza, Raissa Maia e Marcus Perrone.

Motion: Bruno Ramos

Atendimento: Nicole Aviles e Simone Bastos

Head de Conteúdo: Brunno Maceno

Coordenação de Conteúdo: Daniela Belarmino

Conteúdo: Marcela Felix, Lucas Duarte

Interações: Gustavo Barbosa, Breno Amorim

