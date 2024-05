Adnews Volkswagen e Warner destacam superpoderes do Taos com Mulher Maravilha na direção

A Volkswagen do Brasil e a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products se unem em uma parceria superpoderosa que transforma o SUVW Taos em protagonista nas ruas e estradas brasileiras. Referência em design, segurança, tecnologia e conforto, o ‘Volkswagen Taos’ se torna um modelo super-heroico. Tudo isso em uma comunicação lúdica e muito divertida para encantar públicos de todas as idades.

“O Volkswagen Taos é o nosso SUV referência em segurança. O insight sobre a campanha veio como proposta para explicar features como o ACC com Stop&Go, sistema de Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) com detector de pedestres, Detector de Ponto Cego (Blind Spot Monitoring), Lane Assist, entre outros, de uma forma simples: mostrando que o carro tem superpoderes. E quem melhor do que a Mulher Maravilha, um dos personagens mais amados em todo o mundo, que transcende gerações, para nos ajudar nesse desafio? Nessa parceria incrível com a Warner, a Volkswagen do Brasil se conecta ainda mais com as pessoas ao unir sonhos e paixões como cinema, histórias em quadrinhos e automóveis. A campanha é também uma homenagem às mulheres, que às vezes precisam ter superpoderes para enfrentar os desafios de suas rotinas, sempre vencendo no final”, afirma Lívia Kinoshita, diretora de Marketing e Comunicação da Volkswagen do Brasil e Região América do Sul.

Criada pela AlmapBBDO, a campanha tem um filme que conta a história pelas lentes de um garotinho deslumbrado com sua mãe à direção do SUVW Taos. Ele enxerga nela a verdadeira Mulher Maravilha. A produção começa com o Taos freando de forma extremamente segura ao mapear um pedestre com seu cachorro passando pela parte traseira do carro. A partir daí, atributos como agilidade, segurança e ótimos reflexos vão se transformando em superpoderes do veículo.

“Sou fã de quadrinhos, sou fã de filmes de heróis e pai de um filho e uma filha que parecem acreditar que sua mãe é uma verdadeira super-heroína. Foi a partir daí que criamos este roteiro para apresentar todos features de segurança do Volkswagen Taos”, comenta Henrique Del Lama, diretor executivo de Criação da AlmapBBDO.

Com o mote ‘Taos. Um carro com superpoderes’, a comunicação conta com uma estratégia de mídia robusta que envolve veiculação em TV Aberta, com estreia prevista para 12 de maio (Dia das Mães), além de Pay TV, peças na Meta e YouTube, além de complementar com mídia programática e OOH por todo o Brasil.

Segurança estrelada

Com o Taos, a Volkswagen foi a primeira montadora a obter nota máxima em segurança no novo protocolo de testes do Latin NCAP (2020-2024), que avalia o nível de segurança entregue pelos veículos vendidos na América Latina e Caribe. O SUVW Taos conquistou cinco estrelas em todos os requisitos avaliados pelo instituto, considerando a proteção a adultos, crianças e pedestres, além dos sistemas de assistência ao condutor.

Desenvolvido com base na plataforma MQB, que lhe atribui uma excelente performance estrutural nas avaliações de crash tests, o modelo é equipado com diversos assistentes de condução de última geração, tendo como destaque o sistema de Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) com Stop & Go, o sistema de Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) com detector de pedestres, Detector de Ponto Cego (Blind Spot Monitoring) e Assistente Traseiro de Saída, que alerta o condutor em manobras em marcha ré a baixa velocidade, como ao sair de uma vaga perpendicular, detectando outros veículos que cruzem a traseira, visando evitar uma colisão.

O modelo conta ainda com dois itens exclusivos no segmento: Detector de fadiga (sistema monitora a forma de dirigir e emite um aviso sonoro e visual, caso o motorista apresente sinais de cansaço) e Sistema de frenagem pós-colisão, que freia o veículo automaticamente após uma primeira colisão, evitando assim colisões subsequentes. Adicionalmente, fazem parte da lista de itens de segurança seis airbags, sendo dois frontais, dois laterais e dois de cortina, Controle eletrônico de estabilidade (ESC) e de tração (ASR) e Alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros

Um SUVW que entrega tudo!

Fabricado no complexo industrial de Pacheco, na Argentina, o Taos é equipado com motor 250 TSI e câmbio automático de seis marchas. Com quatro cilindros, sistema de injeção direta de combustível e turbocompressor, o propulsor entrega 150 cv de potência a partir de 4.500 rpm e torque de 25,5 kgfm já a partir de 1.500 rpm, proporcionando acelerações vigorosas e retomadas intensas.

O Taos também é referência em espaço interno. O SUVW tem 4.461 mm de comprimento, sendo impressionantes 2.680 mm de entre-eixos, 1.625 mm de altura e 1.841 mm de largura. Com essas medidas, pessoas altas viajam com conforto no banco traseiro, sem enfrentar problemas com joelhos raspando no banco dianteiro ou cabeça encostando no teto. Isso sim é um SUVW!

Ficha técnica

Agência: AlmapBBDO

Anunciante: Volkswagen do Brasil

Título: Taos. Um carro com Superpoderes.

Produto: Taos

Presidente e CEO: Filipe Bartholomeu

CCO: Luiz Sanches e Pernil

Diretores Executivos de Criação: Fernando Duarte e Henrique Del Lama

Diretor de Criação: Philippe Degen

Criação: Tiago Marini e Vinicius Gonzaga

Atendimento: Christiano Bock, Mariana Nanes, Stephanie Gasparini, Camila Teles e Thiago Augusto Guimarães

Planejamento: Sergio Katz, Marcelo Bazán, Bruno Ortiz Machado, Ana Carolina de Losso, Beatriz Freitas

Estratégia de Conteúdo: Talita C. de Souza, Cristina Uehara, Otávio Nadaleto, Hannamy Layla, Beatriz Pelegrim, Samuel Silva, Isabella Gallo Navarrete e Beatriz Amâncio

Produção audiovisual: Diego Villas Boas, Vera Jacinto e Paula Buzzi

Mídia: Luana Guerra Gallizzi, Everton Ulisses Maciel dos Santos, Laura Almeida Paganini Martins, Lucas Fanti Del Vage, Bárbara Roque da Silva, Fabiana Amorim Flavio, Gabriel Piedade, Gabriela Gutierres, Vinicius Garcia Alves e Fernanda Cercere

Dados: Bruno Miracco, Diego Rodrigues, Amanda Rosa, Aline Torquato, Matheus Rodrigues, Christian Crea, Victor Castilho, Mario Filho

Social Insights: Gustavo Silva Arakawa, Leonardo Pereira Lago

Produção Digital: Lilian Cavallini, Sabrina Ramiles, Vinicyus Maciel, Paulo Savela e Mayk Sousa

Produtor Gráfico: José Roberto e Rose Ribeiro

Produção Audiovisual: Iconoclast

Direção: Ian Ruschel

Direção de Fotografia: Juliano Lopes

Direção de Fotografia segunda unidade: Kairo Lenz

Assistentes de Direção: Vinícius Mendes e Leticia Baptista de Azevedo

Produção Executiva: Francesco Civita, Pity Lieutaud, Alonso Sperb, Henrique Danieletto e Ana Monte

Assistência de Produção Executiva: Luja Casaro

Coordenação de Produção: André Bauer e Marina Blum

Assistência de Coordenação: Carolina Loureiro e Vinicius Gaspar

Controladoria: Fabiana Baptista, Lucas Pereira, Beatriz Soares, Rafael Neder e Viviane Isabele

Direção de Produção: Daniel Lombardi

Produção: Maria Eduarda Caldeira Brino e Aline Simmi da Silva

Assistência de Produção: Victoria Valenti e Sofia Lombardi

Direção de Arte: Martino Piccinini

Prod. Objetos: Camila Vettorazi Franzen

Figurinista: Isadora Bertolucci

Make/Hair: Luana Ramos Zinn

Aderecista: Christian Scherf

Efeitista: Tiago Machado Kraemer

Produção de Elenco: Amanda Michelini

Produção de Locação: Bruno Palaoro

Coordenação de Pós-produção: Tutu Mesquita e Priscilla Paduano

Assistente de Coordenação de Pós-produção: Letícia Harumi

Montador: Felipe Thomé

Finalizador: Phillipe Cunha

Color Grading: Fernando Lui – Marla Grading

Pós-Produtora: Warriors VFX

Composição Filmetes: Thiago Siebra

Produtora de Som: Raw Audio

Produção Musical: Fernando Forni, Ricardo Pinda e Rogerinho Pereira

Direção Musical: Hilton Raw Sound Design

Mixagem: Enrico Maccio e Philip Braunstein

Atendimento: Carol Peternelli

Coordenação: Robério Barbosa

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Volkswagen e Warner destacam superpoderes do Taos com Mulher Maravilha na direção appeared first on ADNEWS .