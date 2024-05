Adnews Vivo homenageia mães como verdadeiras atletas em nova campanha de apoio ao Time Brasil

Com uma abordagem sensível, a Vivo homenageia mães em sua nova campanha, reforçando o patrocínio ao Comitê Olímpico do Brasil e aquecendo a torcida para as Olimpíadas 2024

Maratona, natação, levantamento de peso, futebol… Essas são algumas das modalidades que, de forma figurativa ou não, fazem parte do cotidiano de quem é mãe. Com a homenagem ‘às atletas mais inspiradoras do mundo’, a Vivo lança campanha que reforça o patrocínio ao Comitê Olímpico do Brasil.

“Maratonas de carinho, levantamento de gêmeos ou salto com brincadeiras. Nossa campanha faz uma homenagem a essas mulheres que se veem diariamente praticando diversas modalidades esportivas por amor”, comenta Marina Daineze, diretora de Marca e Comunicação da Vivo.

Criada pela VML, a iniciativa dá continuidade ao projeto da marca em apoio ao Time Brasil nas Olimpíadas 2024. O filme, dirigido por Ariela Dorf, com um olhar materno e delicado, une imagens de mãe e filhos reais em diferentes fases: desde os chutes quando o bebê ainda está na barriga até as noites maratonando com a criança no colo para fazê-la dormir.

“De forma muito sensível, a campanha presta uma homenagem a todas as mães ao mesmo tempo em que ativa o patrocínio da Vivo ao Time Brasil e esquenta a torcida para os jogos que vêm aí”, finaliza Sleyman Khodor, CCO da VML.

FICHA TÉCNICA

Agência: VML Brasil

Cliente: Telefônica Brasil S/A Produto: Institucional

Título: Mae Atleta

CCO: Sleyman Khodor

ECD: Roberto Rogoski

Direção de Criação: Pedro Lazera e Marcos Magário

Direção de Criação Associado: Diogo Dutra

Redator: Marcelo Felício

Direção de Criação Conteúdo: Luis Rombino e Natália Soares

Atendimento: Leo Balbi, Rafaela Garutti, Estela Passador, Pedro Lavezo e Rafaella Moura

Planejamento: Marcelo Germano e Luciana Garcia

Mídia: Luiza Valente, Isis Baptista, Diego Freire, Danilo Pizardi, Frank Zevallos, Lígia Antunes, Gabriel Oliveira

Cliente: Marina Daineze, Raphael Mesquita, Roberta Scola, Janaina Felix e Ana Paula Menicucci

PR: Paula Ganem, Suellen Ciriaco, Hellen Araújo e Ana Carolina Cesario

Produção: Nicole Godoy, Anderson Rocha, Naná Garcia, Ian Inglez, Bárbara Emery, Guilherme Rodrigues,

Reinaldo Brasil, Cléo Gonçalves e Raphaela Valentim.

Produtora Filme: Mymama Entertainment

Direção: Ariela Dorf

Diretor de Fotografia: Pepe Mendes

Diretor de Arte: Luana Demange

Produção Executiva: André Pinho, Mayra Faour Auad e Gabrielle Auad Atendimento produtora: Pati Caldas e Rafael de Paula

Coordenação de Produção: Mafe Cicaroni

Montagem: Ariela Dorf e Raphael Tarso

Coordenação de Pós-Produção (MyMama): Fezão Barbieri Montador/ Editor: Ariela Dorf e Raphael Tarso Finalização: Raphael Tarso

VFX: FLOW EFX

Color: Bleach

Produtora de Som: Quiet City Music + Sound

Produção Musical: Chris Jordão

Data de produção: maio/2024

Atendimento Produtora de Som: Xanna D’aguiar e Karina Vadasz

Mixagem e Finalização: Leandro Barduzzi, André Melges e Pedro Moura

